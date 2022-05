Cuneo, città delle piste ciclabili senza un servizio di bike sharing

Un lettore, a firma Alberto S., ci ha inviato una lettera nella quale fa alcune riflessioni circa il servizio di bike sharing nella città di Cuneo, soppresso a fine 2018 e mai riattivato.

"Nel 2018 - scrive il signor Alberto - il Comune di Cuneo purtroppo decise di sopprimere il servizio esistente di bike sharing "Bicincittà BIP"; la giustificazione addotta fu il dato di una percentuale limitato di utilizzo a fronte di un alto numero di iscritti".

E aggiunge: "Potremmo discutere a lungo sugli indicatori utilizzati per affermare un tale "limitato utilizzo", visto che gli stalli di parcheggio delle bici durante le ore di punta erano costantemente semivuoti..".

In effetti veri e propri numeri il Comune non li ha mai forniti, limitandosi ad interrompere il servizio il 31 dicembre di quell'anno annunciando nel contempo l'imminente nascita di Bus2Bike, nuovo servizio di mobilità sostenibile ed incaricando l'azienda di gestione dei trasporti saluzzese Bus Company a gestirne l'attività.

"Sempre più attenti all’ambiente alla mobilità sostenibile - si leggeva sul sito di Bus Company -. Dopo Alba e Saluzzo, la saluzzese Bus Company è stata scelta dal Comune di Cuneo per gestire il nuovo servizio di bike sharing “Bus2bike” della Città. Il servizio, per un periodo sperimentale di 12 mesi, prenderà avvio la prossima estate".

Il progetto era grandioso ed attrattivo. Ancora dal sito dell'azienda: "Dalla prossima estate (era il 2019 N.d.R) 300 biciclette (200 a pedalata assistita e 100 a pedalata muscolare) saranno dislocate sul territorio comunale nella logica del “free-flooting”.

Ma a distanza di tre anni, di mezzo una pandemia, non si è fatto nulla.

Evidenza il nostro lettore nella sua lettera: "C'era tutto il tempo, approfittando anche del periodo di fermo dovuto alla pandemia, per poter studiare la soluzione ottimale, ma dopo quasi quattro anni non si è visto assolutamente nulla. Cuneo ha invece una tradizione culturale e caratteristiche urbanistiche tali per diventare di diritto un esempio virtuoso di mobilità leggera, intelligente e a zero inquinamento.

La riflessione del signor Alberto S. si chiude con un invito: "Abbiamo a disposizione le risorse del PNRR, sarebbe un vero peccato non cogliere questa opportunità. Mobilitiamoci tutti per questo servizio".

Vedremo se a mobilitarsi sarà soprattutto la nuova Giunta, che di qui ad un mese o poco più s'insedierà nel palazzo di via Roma.