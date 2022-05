Presentata a Ceva l'Unimont Servizi, una nuova associazione per la promozione del territorio

"L'associazione, senza scopo di lucro, non sarà in competizione a quelle già presenti sul territorio" - ha sottolineato il presidente dell'Unione Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana Vincenzo Bezzone - anzi sarà un punto di forza per promuovere insieme eventi, servizi, attività e saper rendere più attrattive le peculiarità già presenti sul nostro territorio. L'obiettivo dell'associazione infatti è essere un supporto e un volano per le varie realtà associative con le amministrazioni locali".