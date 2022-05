Savigliano parte alla conquista del suo turismo e lancia dalla “Terra al Pane”

Grazie all'energia di Maria Teresa Sora, Presidente Proloco Savigliano e alla sua incrollabile fede unita ad un paziente lavoro di intreccio tra associazioni, enti ed imprenditori, la cittadina oggi può contare su una vigorosa sinergia volta a creare le condizioni necessarie alla realizzazione di un ambizioso disegno turistico: Dalla Terra al Pane.

Il progetto vuole rendere note ad un pubblico più ampio le tante anime saviglianesi che, con il passare degli anni e il sopraggiungere della modernità, hanno saputo coniugare la silenziosa laboriosità nei terreni agricoli ad una più moderna e signorile veste, fatta di cultura, bellezza, ingegno imprenditoriale, senza dimenticare un commercio vivace e presente.

Per racchiudere tutti gli aspetti di rilievo della cittadina, la Proloco di Savigliano ha affidato a ad Andrea Murchio, attore e regista, la produzione di un video che fosse in grado di rappresentare tutte le preziosità di Savigliano e le sue tradizioni.

L’artista, oltre ad innamorarsi di Savigliano e le sue genti, da quegli incontri sul territorio di confronto con il quieto ma appassionato ingegno dei saviglianesi, realizza un vero e proprio docufilm, all’interno del quale regala frame di puro diletto al turista. In una trama che si snoda fra le tante realtà uniche rappresentate, a partire dal lavoro agricolo, passando per quello della meccanica e sfociando in luoghi di cultura superiori, nasce: Custodiamo la nostra Terra.

Vediamo così la piazza salotto Santorre di Santarosa che accoglie due casuali turisti di passaggio e che li porta subito a volersi immergere nelle tante bellezze che intuiscono. Ed è grazie all’intervento di una serie di “complici” – alcuni protagonisti della vita cittadina – che quella bellezza diventa protagonista, disvelata in un emozionante racconto che si sussegue, mai stanco. Testimonianze sugli immortali affreschi di Cesare Arbasia nella Chiesa di San Pietro, la Gloria e la Fama rappresentati nel salone d’onore di Palazzo Taffini, le campane olfattive del Mùses, polo museale tecno sensoriale delle erbe e essenze. E ancora, la Gipsoteca Calandra-Galateri, il cortile d’onore di Palazzo Muratori Cravetta, la singolarità della Chiesa di Sant’Andrea, la preziosità del Teatro Milanollo, l’eccezionalità del Museo Ferroviario Piemontese. Un concentrato di fascino e maestosità che lascia senza fiato.

I “complici” hanno un nome, e sono: Sergio Soave, Giulio Ambroggio, Francesco Villois, Petra Senesi, Silvia Olivero, Doriano Mandrile.

Savigliano, già alla ribalta per alcune Fiere di interesse nazionale, come la Fiera della Meccanizzazione Agricola, la Festa del Pane, Quintessenza, vuole anche e giustamente, esser apprezzata e scelta da un vasto pubblico per tutti i gioielli che contornano questi appuntamenti già affermati. Per diventare location di alto valore nel panorama turistico nazionale, propone un’esperienza dove tutti i cinque sensi restano appagati. Ospitalità e sapori del territorio completeranno l’opera, lasciando sicuramente altra magia nei cuori.

Lunedì 2 maggio il progetto è stato presentato nell’incantevole cornice di Palazzo Taffini a Savigliano, alla presenza del Sindaco, Giulio Ambroggio, che ha rivolto i suoi migliori auguri all’iniziativa, seguito poi dagli interventi di Petra Senesi, Assessora alla cultura di Savigliano, Simone Pittavino, presidente del Lions Club Saluzzo-Savigliano e Martinengo Lorenzo, rappresentante della Coldiretti Cuneo. Tutti entusiasti del progetto che hanno contribuito nel mettere in piedi.

Il progetto Dalla Terra al Pane è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL Fondazione CRS, Banca CRS, Consulta Cultura, Lions Club di Saluzzo-Savigliano.