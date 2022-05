Struttura ormai inadatta ad ospitare adulti con disabilità gravissime: chiude la residenza "Arcobaleno" di Racconigi

Con la fine del mese di giugno 2022 sarà sospesa l’attività di accoglienza temporanea e residenziale della residenza “Arcobaleno” di Racconigi.

La struttura, di proprietà dell’AslCN1, la cui operatività a cura del Consorzio Monviso Solidale è attiva da oltre vent’anni, ha realizzato a favore di persone con disabilità sia progetti di inserimento, vista la disponibilità di 12 posti residenziali convenzionati, sia numerosi progetti di accoglienza temporanea e di sollievo.

La decisione è stata concordata tra AslCN1 e Consorzio Monviso Solidale, e comunicata al Comune di Racconigi, a seguito di un confronto che ha evidenziato la concorrenza di più elementi di problematicità, alcuni dei quali già da tempo segnalati dal titolare:

la vetustà della struttura ospitante, collocata su più piani, poco adatta e sempre meno funzionale al soddisfacimento dei bisogni di un’utenza adulta con disabilità gravissima. Non a caso era già stata oggetto di un protocollo d’intesa tra Comune, Consorzio e AslCN1 finalizzato a provare ad inserire la struttura all’interno dell’immobile “Biancotti Levis” per darle una più funzionale collocazione.

l’età avanzata, caratteristica comune per la maggior parte degli otto ospiti ancora inseriti presso la struttura, che ha reso necessaria una rivalutazione socio-sanitaria della loro condizione da parte dell’AslCN1 e la conseguente esigenza di individuare una collocazione più idonea.

La priorità dei servizi è rivolta principalmente ad individuare un nuovo contesto di vita per gli ospiti della struttura, in collaborazione con le famiglie e i parenti, che possa rappresentare per loro un ambiente protettivo e al medesimo tempo attento a garantire continuità con le progettualità attuate sinora dall’équipe professionale dell’Arcobaleno. In particolare per alcuni di loro è già stata individuata una soluzione all’interno della struttura “Angelo Spada” di Racconigi.

Contestualmente, i servizi si impegnano a individuare sul territorio nuove opportunità, attraverso una ricognizione delle strutture disponibili, al fine di garantire continuità alle accoglienze temporanee e di sollievo, servizio che attraverso l’Arcobaleno soddisfaceva le necessità di molte famiglie afferenti al territorio del Consorzio.

AslCN1, Consorzio Monviso Solidale e Comune di Racconigi sono concordi in merito alla necessità di reperire al più presto una nuova collocazione che possa ospitare e gestire i 12 posti attualmente sospesi per non far mancare al territorio un servizio residenziale di fondamentale importanza che, così come si è distinto inizialmente per l’importante eredità raccolta all’interno dell’ex-ospedale psichiatrico, ha proseguito garantendo ospitalità, supporto e sostegno anche ad altre persone con disabilità e alle loro famiglie tramite la costanza e la professionalità degli operatori impegnati.