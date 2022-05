Tra Bersaglieri e Giro d'Italia, Cuneo è praticamente sold out

"Speriamo solo nel meteo. Ma la città di Cuneo è davvero sold out per il weekend che vedrà l'arrivo di tappa del Giro d'Italia e soprattutto il Raduno nazionale dei Bersaglieri. I presupposti perché tutto sia perfetto ci sono tutti".

A commentare così i dati che si evincono dai vari siti di prenotazione è Giorgio Chiesa, nella sua veste di presidente degli Albergatori della Granda.

"Il 97% delle strutture non è disponibile per le tue date sul nostro sito". Questo ciò che compare cercando una struttura ricettiva da giovedì 19 a domenica 22 maggio, quando a Cuneo sfileranno centinaia e centinaia di cappelli piumati.

Per trovare un posto da dormire ci si deve spostare ad almeno cinque chilometri di distanza. I prezzi, invece, sono piuttosto calmierati. Paradossalmente, sono più alti in questo weekend in arrivo, quando a Cuneo ci sarà Città di Note e il Mercato Europeo. Dal 13 al 15 maggio strutture piene attorno al 90%. Insomma, decisamente un buon periodo per la città e per le attività ricettive. Con ricadute positive su tutta l'economia del capoluogo.