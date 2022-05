Lo straordinario viaggio di Marco sul "Sentiero Italia" del CAI: a piedi per 7.000 km in 368 tappe

Ci sono viaggi che puoi fare solo in un determinato momento della tua vita, dopo è troppo tardi, il lavoro non te lo permette più, la famiglia o altre mille cose che riempiono la nostra vita di impegni. Viaggi che ti mettono alla prova, che di danno la possibilità di dimostrare a te stesso che puoi farcela, viaggi per cui occorre fatica, sacrificio, tenacia. Quello che vi voglio raccontate oggi è il “viaggio di Marco”, un ragazzo di 25 anni, che dopo varie esperienze lavorative ha intrapreso una grande avventura. E’ partito in silenzio, con uno zaino di 21Kg, tanta tenacia e un itinerario: il “Sentiero Italia” del CAI, il più lungo tragitto a piedi che esiste nel nostro bel paese, un cammino di quasi 7.000 Km e che prevede 368 tappe.

Lo ricordo bene la sera prima che partisse, ci siamo trovati per una cena di saluti e nei suoi occhi ho letto tutta la paura e l’incertezza che un’impresa simile ti porta a provare, ma c’era anche la luce della convinzione e quel pizzico di inesperienza tipico della giovane età. Dentro di me ho sempre voluto che ce la facesse , perché so che dietro questo viaggio non c’è un semplice cammino, ma c’è la voglia di un ragazzo di iniziare a credere in se stesso, di vincere tante sue paure e insicurezze, di portare avanti un’impresa per pochi per dimostrare che se si vuole si può.

E’ partito il 1°aprile, destinazione Sardegna ed i primi di Maggio, dopo aver percorso ben 700 km a piedi, ha attraversato la Sardegna dal nord al sud. Non è stata un’impresa facile, questo lo sapevamo tutti, si trattava di iniziare un percorso sconosciuto, imparare a gestire lo zaino, i ritmi di cammino, la ricerca di pernottamento, contenere i costi, affrontare pioggia, tappe impegnative e tutti i km da macinare giornalmente. Ci sono stati momenti difficili: quando cadendo in acqua durante un attraversamento, ha perso parte della sua attrezzatura tecnologica. Momenti divertenti: quando nella Sardegna più impervia un contadino gli ha regalato un salame e una signora un tipico dolce sardo. Momenti motivanti: quando ha incontrato Amedeo, un simpatico “ragazzo” di 67 anni, con cui Marco ha condiviso buona parte del cammino e che, con la sua grande esperienza di camminatore, ha insegnato al nostro giovane avventuriero, alcune importanti nozioni per affrontare un simile viaggio.

Ho ricevuto e ricevo la lui, foto bellissime di panorami stupendi, e ogni volta una certa invidia mi assale: ha avuto la fortuna di visitare la Sardegna nella sua parte più selvaggia, quella non turistica, quella dove i sentieri si arrampicano nella natura più estrema e l’ospitalità del popolo sardo, in alcuni casi, ha fatto la differenza. Ha dormito in posti incredibili, immerso nella natura, in case di privati o in giacigli trovati per caso. Sono stati 700 Km di sentieri, passaggi impervi, vette raggiunte che lo hanno forgiato instaurando il lui un’ulteriore consapevolezza di poter arrivare fino alla fine di questo fantastico viaggio.

Non si è fermato il nostro giovane camminatore e da pochi giorni, dopo aver preso un traghetto da Cagliari a Palermo, è iniziata per lui la seconda tappa: la Sicilia. Una tappa meno impegnativa, con strade e non sentieri, con dislivelli meno elevati, che è già partita benissimo e lo vede impegnato ogni giorno a testa bassa, a consumare i suoi scarponi, forgiare le sue gambe e intraprendere, con ogni condizione atmosferica, le sue tappe prestabilite.

Ci sono due cose che davvero apprezzo in Marco: la sua forza, ovvero il fatto che non si sia perso d’animo anche nelle difficoltà. E la sua scelta di fare un viaggio camminando, quindi un cammino che gli facesse conoscere la nostra bella terra attraversandola passo a passo, fermandosi a godere dei panorami più spettacolari, visitando ciò che lungo il sentiero gli offre opportunità di conoscere. Un’avventura che si porterà nel cuore per sempre, che potrà raccontare e che lo sta cambiando, lo sta facendo crescere, gli sta insegnando la solitudine, la fatica, lo sconforto ma anche l’ambizione e la felicità che può dare la realizzazione di tutte queste piccole imprese che ogni giorno porta avanti.

La sua voglia di continuare questa avventura è tanta, anzi tantissima ma si sta rendendo conto che, nonostante cerchi di risparmiare il più possibile, il suo budget sta per finire e così è alla ricerca di qualche sponsor, di donazioni, di qualcuno che creda nel suo sogno e lo possa, in qualche modo, sostenere, perché il suo viaggio deve continuare. C’è bisogno di condivisioni, supporto, amicizia per questo ragazzo che sta portando avanti la più grande avventura della sua vita per rinascere e dimostrare che: se vuoi..puoi!

