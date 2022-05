Backstage torna stasera e dedica la puntata al Guinnes World Record Faber Dj

Torna in onda stasera, giovedì 12 maggio, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, che, questa settimana, ha scelto di dedicare la puntata al guinnes world record Faber Dj.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla homepage di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Nella ex caserma Musso di Saluzzo Fabrizio Maero, in arte Faber Dj, ha conquistato il record mondiale con 206 ore, 26 minuti e 32 secondi di dj set in interrotto. Stasera racconterà ai microfoni di Backstage la sua impresa da guinnes world record!

Ad aprire la puntata, l'editoriale satirico di Beppe Ghisolfi. A chiudere l'artista Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.