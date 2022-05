Bra, provoca incidente sotto l’effetto di sostanze: denunciato dalla Polizia Locale

Un pregiudicato braidese è stato denunciato dal Comando della Polizia Locale braidese per i reati di guida sotto l'effetto di stupefacenti e per aver provocato un incidente stradale sotto l'effetto di tali sostanze.



I fatti risalgono ad alcuni giorni addietro: l’uomo, alla guida di un motociclo Piaggio, si è scontrato con una Cupra in via Trento e Trieste. Soccorso dal personale dell'emergenza sanitaria giunta sul posto, era stato trasportato al Pronto Soccorso di Verduno. La pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale, giunta immediatamente sul posto, ha svolto i rilievi del caso e avviato le indagini.



A seguito della specifica richiesta fatta all'Ospedale di Verduno dagli agenti, i sanitari hanno accertato l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dell’uomo.



Gli agenti della Polizia Locale hanno altresì provveduto a sequestrare il motociclo, privo di assicurazione, e a contravvenire il suo conducente, che guidava nonostante la patente di guida gli fosse stata sospesa dalla Prefettura di Cuneo a seguito della commissione nei mesi scorsi del medesimo illecito di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.