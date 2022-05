Monterosso Grana sottoscrive la carta etica della montagna

La montagna considerata patrimonio e risorsa insostituibile della collettività e concepita come luogo accessibile e fruibile da tutti.



La giunta comunale di Monterosso Grana ha sottoscritto la Carta Etica della Montagna, iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, in cui si afferma il concetto di politica pubblica per la Montagna sui seguenti temi:



- la montagna contribuisce in modo significativo alla coesione sociale ed allo sviluppo economico sostenibile;



- tutti i cittadini possono avere accesso alla Montagna nel rispetto dei propri limiti e dell’ambiente in cui si trova;



- le esigenze specifiche delle categorie meno rappresentate vanno debitamente prese in considerazione;



- la montagna facilita l’inclusione e l’integrazione delle persone;



- la montagna aiuta a perseguire il benessere individuale anche in determinate patologie.



La responsabilità di una cultura etica della Montagna riguarda tutti i soggetti che a vario titolo hanno a che fare con il mondo della Montagna, dalle istituzioni ai residenti con il coinvolgimento dei professionisti della Montagna, dei servizi sportivi, dei servizi socio-educativi e sanitari, delle associazioni, delle imprese e del Club Alpino Italiano.



Obiettivo della carta etica è quello di promuovere una cultura della Montagna che valorizzi l’economia locale, legata ad una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva in quanto in grado di accogliere anche le fasce più deboli della popolazione.



I sottoscrittori della carta si impegnano ad operare per rendere la Montagna un luogo accogliente durante tutto l’arco dell’anno, tanto per chi vi risiede che per i frequentatori, per i quali la pratica escursionistica e di altre discipline “outdoor”, genera tangibili benefici a livello psicofisico e terapeutico (montagnaterapia).