Come rafforzare i capelli: i migliori integratori naturali

Che siano lisci o ricci, lunghi o corti, prendersi cura dei capelli non significa solo renderli esteticamente belli con un arsenale di prodotti per luminosità, morbidezza o profumo. Sono tantissimi i motivi per cui i capelli potrebbero presentare un aspetto poco sano e utilizzare prodotti in maniera randomica non sempre giova al benessere della chioma. In questo articolo vedremo quali sono i rimedi più naturali per rinforzare il cuoio capelluto e di conseguenza anche la composizione dei capelli, attraverso prodotti o procedure specifiche, senza lasciarsi guidare dal caso.

IL BENESSERE DEI CAPELLI PASSA DALLA BOCCA

I capelli, non solo per risultare ma per essere sani e forti, hanno delle esigenze nutrizionali particolari. La loro composizione è fatta per la maggior parte di cheratina, una proteina naturale che li protegge dalle aggressioni degli agenti esterni come formulazioni di shampoo troppo aggressive, raggi UV, secchezza.

È possibile ritrovare questo elemento anche nel mondo vegetale e minerale e, dunque, è possibile contribuire a reintegrare la cheratina dei propri capelli semplicemente attraverso una dieta appropriata. Tra i cibi da consumare che contengono questa proteina troviamo carote, pomodori, peperoni rossi, rape, zucche, lattuga, ma anche nei formaggi, nel fegato e nel lievito di birra si ritrova la cheratina. Tra i minerali essenziali invece, spiccano il magnesio e lo zinco, dati dalla frutta secca, dai cereali, dal cioccolato e dai legumi. Insomma, includere questi elementi in una dieta sana ed equilibrata, di sicuro è un modo per prendersi cura dei propri capelli.

INTEGRATORI ALIMENTARI E LOZIONI NATURALI

Seguire una dieta equilibrata e ricca di alimenti che contengono o che sintetizzano cheratina può sicuramente aiutare a rinforzare i capelli, ma la maggior parte delle volte non è sufficiente. Ci sono periodi stagionali in cui i capelli sono molto più fragili e tendono a spezzarsi o a cadere; o ancora ci sono situazioni in cui il bulbo del capello si è indebolito e di conseguenza difficilmente si riesce a risolvere il problema della caduta.

Per situazioni come queste, possono venire in soccorso della corretta alimentazione gli integratori alimentari. È opportuno sceglierli in modo mirato, con principi attivi ed estratti naturali che vanno a compensare le carenze che influiscono negativamente sulla massa capillare. Tra gli integratori più utilizzati, ci sono quelli con i principi attivi di mela, amminoacidi, cheratina, che condizionano la salute del capello donando robustezza e luminosità in modo del tutto naturale. Oltre agli integratori naturali, un altro rimedio efficace possono essere le lozioni naturali da applicare direttamente sulla cute oppure alla radice del capello e, in alcuni casi, anche sulle lunghezze. Un esempio è quello di Foltina Plus, una lozione naturale pensata proprio per infoltire la massa capillare e rinforzare il bulbo alla radice per evitare una caduta eccessiva dei capelli. Realizzata a basa di ingredienti tutti naturali, come Arginina, Serenoa e Fieno greco, L’integratore naturale Foltina Plus favorisce anche la ricrescita di un capello più sano.

LA SCIENZA SUGLI INTEGRATORI

Gli integratori per unghie e anche quelli per capelli, contengono comunemente degli antiossidanti come la vitamina C, E, A e la biotina, ossia una vitamina del complesso B. Altri principi attivi e vitamine sono quelli del manganese e selenio che, insieme a grassi naturali, come olio di pesce oppure olio di semi di lino, rinforzano il cuoio capelluto, prevengono la caduta e donano alla chioma un aspetto visibilmente più sano. Anche per chi non ha particolari problemi di perdita o debolezza dei capelli, gli esperti consigliano di assumere comunque integratori alimentari per prevenire l'indebolimento di unghie e capelli durante periodi forte stress, che nella vita non tardano mai ad arrivare. Essendo del tutto naturali e presi in giuste quantità, l'effetto sarà sicuramente di beneficio per la vostra chioma e non solo.