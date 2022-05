Dagli uffici alle industrie, Castellani Shop: l’arredo di qualità italiana certificata

Grazie a Castellani Shop, l’arredo di negozi, uffici e industrie diventa questione di appena qualche tap, con rapporto diretto con il produttore, presente da oltre 60 anni nel campo dell’arredamento per aziende. Dal banco da lavoro alla scrivania direzionale, viene fornita una qualità italiana attestata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). E l’assenza di intermediari consente di approfittare di prezzi concorrenziali. Completano la proposta opzioni di personalizzazione e servizi quali progettazione degli ambienti e allestimenti completi per negozi.

La conferma delle prerogative dell’esperienza d’acquisto arriva anche dai riconoscimenti di prestigiosi enti di ricerca. Castellani Shop figura infatti tra Le Stelle dell’e-commerce 2020-21 e 2021-22, classifica di eccellenze redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Il Sigillo Netcomm, invece, attesta l’impegno al rispetto delle buone prassi online.

L’offerta interessa, tra le tante categorie di prodotti disponibili, scrivanie operative e direzionali, postazioni lavoro ufficio, tavoli sala riunioni, reception ufficio, librerie, sgabelli regolabili. E poi sedie ergonomiche, vetrine espositive, banconi negozio, composizioni uffici, armadi spogliatoio, di sicurezza, casellari, panche spogliatoio e tantissimo altro ancora.

Selezionando ad esempio le scaffalature metalliche, il cliente può approfittare di opzioni di personalizzazione pertinenti prodotti da negozio (a parete e centro stanza) e da magazzino.

Oltre alla competitività dei prezzi, ci sono offerte speciali nella sezione Outlet. Senza contare il vantaggio di spedizione gratuita in Italia con ordini superiori a 1000 euro (+Iva).

Il ciclo produttivo Made in Italy porta alla realizzazione di articoli che rispettano norme e regolamenti vigenti in materia di qualità. Sono concepiti per durare nel tempo, garantendo funzionalità e usabilità. È grazie a questo approccio che viene centrato l’obiettivo della soddisfazione del cliente.

Le modalità d’acquisto pongono il cliente a riparo da ogni rischio, per una tutela completa: bonifico bancario (anche immediato), carta di credito o PayPal. L’impegno poi sul piano dell’avanguardia tecnica ha portato l’azienda all’acquisizione del riconoscimento di PMI innovativa.

Il customer care supporta infine il cliente telefonicamente e attraverso altre modalità (email e chat online), così da fornire, in ogni frangente, la soluzione migliore per il progetto d’arredo considerato.

Come approfittare della qualità italiana di Castellani Shop per il proprio arredo aziendale? Digita ora www.castellanishop.it.