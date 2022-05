Scopri l’English Summer Camp

Con l’organizzazione tecnica del Club dei Viaggi anche quest’anno ripartono gli English Summer Camp presso il Collegio Casati a Mondovì. I Camp si svolgeranno con la collaborazione di un’associazione italiana, accreditata al Ministero dell’Istruzione e conosciuta a livello internazionale per la realizzazione di servizi socio educativi e formativi che sostiene una nuova metodologia didattica della lingua inglese basata sulle attività ludico didattiche per diffondere l’amore per l’inglese, migliorare il futuro delle nuove generazioni e rendere i ragazzi veri e propri cittadini del mondo.

I valori dei nostri Summer Camp sono:

• Multiculturalità

• Trasparenza

• Empatia e sensibilità verso i bisogni della comunità

• Flessibilità

• Professionalità

· Integrità

I nostri Tutor sono provenienti da diversi Paesi anglofoni del mondo (Gran Bretagna, Irlanda, U.S.A, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa) con pregressa esperienza di insegnamento e di organizzazione di attività per bambini e adolescenti. Il loro compito è quello di stimolare i giovani ad esprimersi in inglese in ogni istante dello svolgimento del Camp. Quindi anche divertirsi e ridere in inglese! I nostri Tutor vengono selezionati scrupolosamente.

I Casati English Summer Camp in inglese offrono ai giovani un’efficace English full immersion poiché le attività didattiche e ricreative, stimolano costantemente gli studenti a esprimersi in inglese in modo naturale e spontaneo proprio come se partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra.

Banditi i libri di testo e le lezioni frontali, la lingua inglese viene usata come reale strumento di comunicazione.

Nei Casati English Summer Camp le competenze “comprehension” e “oral production” vengono stimolate attraverso l’approccio ludico ed attività come drama, learning games, action songs, competitions, creative works, arts and crafts, sport, CLIL activities, etc.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’agenzia Club dei Viaggi, in via Sant’Agostino 17 a Mondoví (tel 0174/40234) oppure scrivere a scuole@clubdeiviaggi.it.