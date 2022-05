Cossano Belbo, domenica la 9ª edizione della Pedalanghe di mountain bike

È tutto pronto per la 9° edizione della Pedalanghe MTB di domenica 15 maggio a Cossano Belbo.

La manifestazione, organizzata dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo, in collaborazione con l’Asd Pedale Canellese, il Comune e la Pro Loco di Cossano, è valida come seconda prova del circuito Marathon Bike CUP Specialized Mtb e punta a diventare una tappa fissa nel panorama delle competizioni di mountain bike in Italia.

Due i percorsi previsti: una Gran Fondo di 45 km con dislivello + di mt.1800 e una Medio Fondo di 23 Km con dislivello + di 900mt.

Unica per la diversità del tracciato, che la rende veloce, tecnica, faticosa e tutta pedalabile, la gara si svilupperà nei comuni di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella, Mango e Cossano.

Contestualmente, per gli amanti della pedalata assistita, partirà una E-Bike Adventure di 23 km.

I tracciati attraversano il vasto territorio del Moscato, patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo a Cossano Belbo.

La gara è aperta ai Tesserati FCI ed ENTI di Promozione Sportiva. Partenza ore 10.

Al termine verrà servito un pranzo completo, antipasto, primo, secondo, dolce e vino, compreso nella quota iscrizione.

Sabato pomeriggio sulla piazza del paese ci sarà “Gioco e Ciclismo in MTB” per bambini e ragazzi, con prove di abilità e gimcane.

Iscrizioni su Winning Time

Per tutte le info: www.dynamic-center.it/pedalanghe

Infoline: 3201814142 - e-mail: info@dynamic-center.it