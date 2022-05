La Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina in concerto a Fossano

Sabato 21 maggio, alle ore 21, i bersaglieri della provincia di Viterbo saranno a Fossano per dare un bersaglieresco saluto alla cittadinanza.

I bersaglieri viterbesi, preceduti dalla famosa Fanfara di Torre Alfina, a passo di corsa e attraverso via Cavour, raggiungeranno piazza Castello, dove la Fanfara si esibirà in un concerto con brani che richiamano sia le gesta dei Fanti Piumati, sia alcune musiche famose.



La Fanfara di Torre Alfina nasce nei primi Anni ’80 e prende il nome della sua omonima cittadina, delizioso borgo medievale che bacia le terre tra Lazio, Umbria e Toscana, dove si fondano storia, tradizioni, buona cucina e soprattutto buon vivere.



Diretta dal bersagliere Paolo Pezzola, la Fanfara è composta da 28-30 suonatori. Il suo repertorio spazia da marce bersaglieresche a brani musicali famosi, tra cui alcuni che ricalcano ricordi delle regioni in cui si esibisce. Essa ha partecipato a diversi raduni nazionali dell'Anb e ha preso parte ad alcune importanti trasmissioni della Rai.