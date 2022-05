La letteratura di Beppe Fenoglio protagonista al Salone del Libro di Torino

La letteratura di Beppe Fenoglio sarà presente anche alla 34ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (a Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio).

In particolare, venerdì 20 maggio alle ore 16:45 in Sala Viola, Galleria Visitatori il Centro Studi Beppe Fenoglio insieme ad Einaudi editore proporranno un "Omaggio a Beppe Fenoglio”: un incontro dedicato al grande scrittore a cento anni dalla nascita e in occasione della ripubblicazione delle sue opere in una nuova edizione negli Einaudi Tascabili. Saranno presenti gli scrittori che hanno scritto le prefazioni delle nuove edizioni Nicola Lagioia, Luca Bufano, Piero Negri Scaglione e Gabriele Pedullà insieme a Margherita Fenoglio. Modererà l’incontro Paolo Verri.



Il giorno successivo, in occasione del Salone Off, la scrittura di Fenoglio sarà protagonista del progetto di lettura "Il Ballatoio – storie a domicilio" curato da Ilaria Oddenino.

Il progetto vuole riportare la letteratura negli spazi del vissuto quotidiano e raccontare i libri come occasione di scambio e aggregazione tra condòmini. Lettori di uno stesso condominio leggono un classico, donato agli abitanti del palazzo dal Salone internazionale del libro di Torino, per poi parlarne nei loro appartamenti, di fronte alle telecamere.

Il romanzo scelto per la prima edizione è stato "Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg, mentre quest'anno, per celebrare il centenario della sua nascita, sarà̀ "Una questione privata" di Beppe Fenoglio, mentre il condomimio coinvolto è un palazzo del quartiere Aurora di Torino. Un breve video-doc finale raccoglierà̀ le impressioni dei condòmini, che vengono intervistati nei loro appartamenti, aprendo le porte ai loro mondi domestici. Sarà proiettato nel corso di un evento pubblico presso la casa del Quartiere Cecchi Point, sabato 21 maggio alle ore 21, sempre in periferia, in compagnia di Margherita Fenoglio che dialogherà̀ col pubblico presente portando ai condòmini lettori il suo punto di vista e il suo vissuto nel rapporto con il romanzo oggetto del progetto.

L’edizione 2022 de Il Ballatoio è realizzata grazie alla collaborazione della casa editrice Einaudi, del Centro Studi Beppe Fenoglio e del Comitato Promotore del Centenario Fenogliano.