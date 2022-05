Trinità, il parco diventa un "presidio di gentilezza per la pace"

“Si può sostenere la pace, affinché diventi normalità, con la cultura della gentilezza”. Partendo da questa premessa nel marzo scorso è stato inaugurato presso la Biblioteca di Bagno a Ripoli (Firenze), il primo presidio di Gentilezza. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco del Comune toscano Francesco Casini e l’assessore alla Gentilezza Eleonora Francois, insieme al coordinatore del Progetto Nazionale "Costruiamo Gentilezza" Luca Nardi.



Per favorire la diffusione di questa buona pratica per il bene della collettività, il progetto "Costruiamo Gentilezza", col sostegno del Comune di Bagno a Ripoli organizzano dal 2 al 22 giugno le “Giornate Nazionali dei Presidi di Gentilezza per la Pace” durante le quali comuni, biblioteche, scuole, associazioni, ambulatori medico pediatrici, musei, librerie, laboratori, enti pubblici e privati potranno inaugurare in autonomia presso gli spazi di cui dispongono uno, o più presidi.



I presidi di gentilezza per la pace sono luoghi accessibili a bambini e ragazzi, vengono inaugurati pubblicamente, sono riconoscibili da una targa che lo identifichi come tale e da un oggetto d’arredo (scaffale, mensola, bacheca, cesta..) contraddistinto da un elemento di colore viola (colore che gentile), che contenga 4 o più libri di libera consultazione inerenti la gentilezza, di cui almeno la metà per bambini e ragazzi. Ogni ente compilando il form https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/presidi_per_la_pace/ prima dell’inaugurazione ufficializza il proprio presidio, che sarà riportato in un elenco pubblico dedicato.



Tra i primi a comunicare la propria partecipazione al progetto il Comune di Trinità che farà divenire il proprio parco pubblico un presidio di Gentilezza per la Pace. A questo proposito la sindaca Ernesta Zucco anticipa: "Il 3 giugno al parco Gentilezza saranno presenti all'inaugurazione tutti i bambini e ragazzi delle scuole, dal micro nido alla secondaria di 1° grado con le insegnanti e le famiglie. Gli amministratori illustreranno che cosa è la gentilezza e si faranno reciproche cortesie. I bimbi e ragazzi a loro volta diranno che cosa intendono per gentilezza e in secondo tempo passeremo a leggere le frasi scritte su tutte le panchine del parco che tratteranno l'argomento. Finiremo con un canto corale".