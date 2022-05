Andrea Massarenti (FDI) a sostegno di Civallero: “Cuneo deve puntare su Infrastrutture ed Opere pubbliche, Impresa e Lavoro, Sicurezza e Decoro”

Andrea Massarenti, imprenditore cuneese di 30 anni, si presenta alle elezioni comunali per FDI nella grande coalizione di centro destra a sostegno di Franco Civallero candidato sindaco di Cuneo.

Laureato in giurisprudenza, ha 30 anni, vive a Cuneo con la compagna e i due bambini, e gestisce l'azienda di famiglia 'Sames', specializzata nel settore della sicurezza antincendio, e presente sul territorio da quasi 50 anni.

“Cuneo è la città dove sono nato e cresciuto, la mia casa, ma ho vissuto anche in altre città, tra cui Milano dove ho frequentato la Scuola Militare Teulie' e Padova, dove ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza”, racconta Andrea Massarenti.





Perché ha deciso di candidarsi alla carica di consigliere comunale?

“I motivi per i quali ho preso questa decisione e quest'impegno sono molteplici, ma quello forse fondamentale è uno: voglio smettere di lamentarmi per tutto quello che non funziona o ritengo sbagliato e passare dall'altra parte, toccare con mano l'amministrazione pubblica ed essere io stesso a lavorare attivamente affinché la nostra città funzioni al meglio.

Ancor prima di sapere chi fosse il candidato sindaco, avevo deciso di scendere in campo. Voglio provare a vedere se, con la politica attiva e dedicando parte del mio tempo e del mio lavoro al servizio della cittadinanza, si possa davvero riuscire a migliorare la situazione nella città di Cuneo”.





Qual è la sua opinione su Franco Civallero, candidato sindaco per la coalizione del centro destra?

“Sono molto contento che la scelta sia caduta proprio su di lui. Io sostengo fermamente la candidatura di Franco Civallero a sindaco della città di Cuneo. È una persona molto conosciuta. Ha sempre lavorato come dirigente di impresa ed è molto attivo nel campo dell'associazionismo e nell'attività sociale”.





Se venisse eletto, quali saranno le tematiche su cui intende concentrarsi?

“I punti principali del mio programma sono tre: Infrastrutture ed Opere pubbliche, Impresa e Lavoro, Sicurezza e Decoro.

Per quanto riguarda il tema delle Infrastrutture ed Opere pubbliche, è necessario far tornare la mentalità di Cuneo come capoluogo di provincia e non come semplice paese. Serve creare un progetto generale che un capoluogo come Cuneo deve avere. Ci vogliono infrastrutture e opere pubbliche all'altezza di una città come Cuneo che necessita sicuramente di un polo fieristico e di un polo sportivo polivalente. E non strutture disancorate da questo grande progetto generale che valorizzi città e cittadinanza.

Su Impresa e Lavoro serve creare una interconnessione molto approfondita tra politica (intendo Sindaco e Giunta) e tessuto imprenditoriale cittadino. Se le imprese avessero il sostegno che meritano, potrebbero solo crescere e creare nuovo lavoro. Insomma serve maggiore cooperazione e disponibilità nei confronti dell'imprenditoria cuneese.

Infine la tematica della sicurezza è certamente importante. Personalmente ritengo che Cuneo sia ancora una Città vivibile e con pochi problemi di ordine pubblico fortunatamente. Detto ciò non si può però mettere la testa sotto la sabbia ed è sempre meglio prevenire ed agire sin da subito.

Le mie proposte, per iniziare a combattere l'illegalità ed il degrado, sono concrete ed attuabili sin da subito: richiedere una maggiore incisività al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impegnando la Giunta ed il Sindaco ad una maggiore incisività e cooperazione con le forze dell'ordine; controlli capillari su tutte le attività commerciali con precedenti quali ricettacolo di degrado e criminalità; maggiori dotazioni di sicurezza per la polizia municipale, prima tra tutte il taser.

Sulla scheda elettorale #scrivimassarenti”





