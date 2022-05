Elezioni amministrative, le forze a sostegno di Patrizia Manassero: "A Cuneo serve un hub all'avanguardia, e coordinazione tra ospedale e territorio"

Nella campagna elettorale in corso il tema della Sanità sarà di sicuro centrale seppure non di gestione diretta dell’amministrazione comunale. La salute dei cittadini, tutti e non solo cuneesi, è un bene prezioso che richiama una responsabilità politica ed amministrativa di cui intendiamo farci carico rappresentando in modo chiaro su quali indirizzi la nostra coalizione intende agire.



Intendiamo spenderci con determinazione e tenacia per:

- sollecitare e seguire l’avvio dei cantieri per la realizzazione del nuovo Ospedale Hub. La localizzazione è una decisione ormai acquisita da tempo, negli atti del nostro Piano Regolatore e confermata recentemente dal Consiglio Comunale. Adesso spetta all’Assessore Icardi dare il via alla progettazione. È questo il punto da sollecitare, difficile vedere il nuovo ospedale tra cinque anni come da lui promesso in un pubblico incontro se la Regione non parte con il progetto.

- difendere la qualità e l’eccellenza dell’Ospedale Santa Croce e Carle ed il mantenimento del suo ruolo di Hub. L’organizzazione della sanità piemontese, basata sui numeri che giustificano le differenti specialità mediche presenti negli ospedali hub, è scritta nella legge regionale sin dal 2012 e confermata dalle deliberazioni della successiva Giunta piemontese. A questo dobbiamo attenerci perché questa organizzazione garantisce il miglior livello di cure e prestazioni per tutti. Su questo tema serve chiarezza per evitare fraintendimenti e tensioni sul territorio non utili al raggiungimento dei livelli di cura ottimali per i nostri cittadini.

- sostenere una forte sanità territoriale con il cittadino al centro della politica sanitaria. È al cittadino che dobbiamo pensare, garantendo i servizi servizi ambulatoriali di facile fruizione, attraverso la presa in carico delle cronicità e nel potenziamento della domiciliarità.



Abbiamo bisogno di un ospedale hub all’avanguardia, che sia il fulcro della sanità provinciale, che permetta l’accesso per tutti a cure di eccellenza e che possa valorizzare il personale sanitario, vero patrimonio da preservare. Abbiamo bisogno che ospedale e territorio siano attori coordinati a servizio dei bisogni di salute dei cittadini e dei pazienti.



Se ci sarà affidata l’amministrazione di Cuneo questo sarà il nostro impegno



