Giorgia Meloni a Cuneo per sostenere il candidato del centro destra Franco Civallero

Torna a Cuneo Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, forte di un consenso personale fortissimo.

Sarà in città il prossimo 20 maggio alle 12, in Sala Falco, nel Centro Incontri della Provincia. Con lei i vertici del partito, da William Casoni a Monica Ciaburro a Paolo Bongioanni.

La Giorgia nazionale era stata a Cuneo già cinque anni fa, sempre per le amministrative del capoluogo, a sostegno di Beppe Menardi. Questa volta il suo sostegno è per Franco Civallero, candidato sindaco della coalizione di centro-destra. Verrà presentata anche la lista del partito a Cuneo.

E proprio Fratelli d'Italia, in questo momento, è il primo partito in Italia per consensi, così come la sua leader, la Meloni, che proverà a mettere la sua forza politica a sostegno di Civallero e di tutta la coalizione che lo appoggia.