“Orgoglioso di essere stato il vostro sindaco, lascio una città in salute con vocazione ai servizi”

Il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta alla fine del secondo mandato: “Grazie ai cittadini per la fiducia che mi hanno accordato in questi dieci anni"

“Sono stati dieci anni intensi di lavoro, durante i quali la città di Borgo San Dalmazzo è migliorata sotto tanti aspetti”.

Parole di Gian Paolo Beretta, 58 anni alla fine del suo secondo mandato da sindaco. Lo abbiamo incontrato per fare un bilancio di questo decennio che lo ha arricchito sia sul piano personale che culturale: “Fare il sindaco di Borgo mi ha concesso di conoscere meglio la mia città, e le tante famiglie che la compongono. In questi dieci anni ho dato il massimo e dato tutto me stesso, cercando di lavorare per il bene esclusivo del paese e creando maggiori legami sociali. Ho puntato tutto sui rapporti umani, abbattendo disuguaglianze e distanze”.

Come è cambiata la città di Borgo San Dalmazzo sotto la sua guida?

“Credo di aver fatto un percorso che ha migliorato Borgo e che la porterà a diventare una città di servizi e di sostegno alle vallate circostanti. È una città in sane condizioni che può migliorare e proporsi come centro attrattivo, organico a Cuneo. Il legame con il caoluogo di provincia può essere di collaborazione in manifestazioni, in cultura, viabilità, mobilità leggera, collaborazione nei servizi, come per il parco fluviale. Terziario, energie rinnovabili, turismo culturale e ambientale: questo è l'indirizzo che per dieci anni ho dato a Borgo”.

Quale l'intervento di cui è più orgoglioso?

“Non ce n'è uno in particolare. Sono tanti e diffusi. A partire dal centro storico attraverso il piano di riqualificazione urbana su via Roma. Ma anche via Giovanni XXIII a Chiesa Nuova. Insomma tanti lavori infrastrutturali che hanno abbellito la nostra città. La vita in una città si misura dalle piccole cose. Penso anche alla realizzazione del sottopasso del cimitero. Abbiamo fatto tanto per migliorare la città. Tanti piccoli, puntuali e significativi interventi”.

Qualche rimpianto?

“Il Covid ha bloccato tutto per due anni. Senza la pandemia avremmo potuto portare a compimento il progetto definitivo su Largo Argentera un anno prima. E completare il rilancio del centro storico. Ma il mondo si è fermato. Su questo non ritengo di avere alcuna responsabilità”.

Come lascia la città di Borgo al futuro sindaco?

“In dieci anni è cambiato il mondo. La lascio con una vocazione maggiore ai servizi e al settore terziario attraverso la valorizzazione dei parchi ambientali, dei monumenti e delle strutture storiche. Ma anche attraverso il sostegno a partite Iva aziendali e artigianali. Poi lasciamo la possibilità di accedere a 10 milioni di euro sui fondi Pnrr: una grande opportunità, sia a livello scolastico che strutturale e culturale. Senza contare i fondi Alcotra che stiamo già mettendo in atto nell'area della stazione ferroviaria”.

Qualche consiglio al suo successore?

“A chi verrà dopo di me, lascio una città in salute che sta ritrovando la sua identità dopo la crisi industriale e la pandemia. Che possa lavorare per il bene della città con passione e amore, con esclusivo interesse verso i cittadini, migliorando per loro ogni tipo di opportunità”.

Programmi per il futuro?

“Mi prenderò un meritato momento di riposo. Mi congedo dalla politica attiva, ma rimarrò attento a chi govenerà Borgo portando avanti proposte e, perché no, anche qualche critica”.

Chiudiamo con i ringraziamenti.

“Grazie ai cittadini per la fiducia che mi hanno accordato in questi dieci anni da sindaco. Un grazie indistinto a tutti i borgarini che ho avuto l'onore di governare. Sono davvero orgoglioso di essere stato il vostro sindaco. E infine un ringraziamento anche agli amministratori che fedelmente sono rimasti con me fino alla fine. Al segretario comunale e a tutti i dipendenti comunali”.