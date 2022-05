A Saluzzo apre la 45ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato

Da sabato 14 al 22 maggio alla Castiglia (piazza Castello, con inaugurazione domani, venerdì 13 maggio, alle ore 18), sarà visitabile la 45ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato.

Per il quarto anno ne è curatore Franco Brancaccio, che porta a Saluzzo venti fra i migliori antiquari italiani con le loro storie e oggetti pregiati e antichi.

La storica manifestazione saluzzese, una delle poche che a livello nazionale è riuscita a realizzarsi sempre, nonostante il periodo pandemico, dedica un particolare pensiero alle gallerie bergamasche (presente in mostra la prestigiosa Caravaggi): nella loro città, pesantemente colpita in questi anni difficili, non si è potuta realizzare la storica esposizione e le loro opere più preziose trovano un solido approdo proprio a Saluzzo.

“Il gusto e la definizione di bellezza cambiano negli anni – afferma Brancaccio -, ma Saluzzo resta una nicchia dove la tradizione ha radici che affondano nel secolo scorso e l’attenzione all’arte antica non è mai venuta meno".

Fra le meraviglie da ammirare (sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20, gli altri giorni dalle ore 15 alle ore 20) una Madonna con Bambino opera del Maestro Francesco di Valdambrino Domenico (1363 - 1435 Siena), una coppia di angioletti barocchi di ambito berniniano, sorretti da basi a forma di nuvole, intagliati e dorati (XVI-XVII secolo, Roma), un comò piemontese a demilune Luigi XVI in legno finemente intagliato laccato e dorato.

La grande novità dell’edizione 2022 è un primo sguardo all’antiquariato da giardino: attraverso la costruzione di uno spazio nel bellissimo cortile della Castiglia a cura dello storico del giardino e architetto paesaggista Paolo Pejrone.

Nasce quest’anno per la Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo un nuovo ambito di interesse che offre uno sguardo anche sulla bellezza degli spazi esterni, da sempre oggetto di un vero e proprio mondo di oggetti in pietra, marmo, ferro battuto. Il debutto alla mostra dell'antiquariato da giardino, potrebbe dare a Saluzzo, nelle prossime edizione una specificità aggiuntiva

In mostra, fra gli altri, un pozzo in marmo statuario scolpito a tutto del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500.

Orario d’apertura sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20, Feriali dalle ore 15 alle ore 20.

Biglietti: Giornaliero: 10 euro ridotto. Tessera Start: 5 euro, ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti navetta gratuita, domenica ore 10/12 - 14.30/17.30 con partenza da piazza Montebello 1.

Nei giorni feriali la navetta città bassa/città alta, tutto il giorno a pagamento Info www.fondazioneamletobertoni.it.

Non meno interessante, a Saluzzo, il programma del fine settimana: da giovedì 12 a sabato 14 maggio il Liceo Soleri Bertoni e l’Istituto Denina si “sfidano” per tre giorni tra design e costruzione, progettazione e realizzazione, pensando al territorio e al commercio diffuso.

Una proposta del Distretto del Commercio Terre del Monviso che vuole costruire un ponte tra progetti di territorio e studenti chiedendo ai giovanissimi di realizzare uno studio e un prototipo di “elementi identitari” per vetrina ed esterno.

Sabato 14 maggio per tutto il giorno nei giardini dell’APM a Saluzzo RI-USARE PER FAR SUONARE: un intero weekend per giocare e divertirsi con installazioni sonore realizzate con oggetti riciclati e materiali naturali. Due stravaganti artisti/musicisti riempiranno i cortili della scuola APM con le loro creazioni più originali per far suonare e divertire grandi e piccoli.

Dalle 15.30 in occasione dei Kid Pass Days 2022, la Castiglia, sede espositiva della rassegna dell’Antiquariato, diventa per un giorno luogo di creatività e sperimentazione attraverso l’utilizzo e la lavorazione di un materiale tanto duttile quanto solido come il legno, utilizzato fin dall’antichità per svariati usi che lo rendono pregiato e umile allo stesso tempo. I piccoli partecipanti potranno mettersi in gioco e sperimentare diverse lavorazioni del legno per creare un piccolo manufatto artigianale. (Costo: 5 euro a partecipante per bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: musakids@itur.it).



Fino al 22 maggio sarà possibile visitare la 27ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo per la prima volta "powered by Paratissima". L’esteso progetto espositivo, a cura di Francesca Canfora si articola nelle ampie sale del Quartiere, Ex Caserma Musso, e coinvolge in tutto circa una trentina di artisti, che interpreteranno il tema del ri-abitare attraverso le più varie tecniche e linguaggi espressivi. Info www.fondazioneamletobertoni.it

Sabato 14 maggio ore 21 Chiesa della Croce Nera - Saluzzo Carlo Morena in Cinematico in collaborazione con l’Associazione Collegium Artium Per Jazz Visions Piano Solo Series. Ingresso 12 euro ridotto 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65).

Domenica 15 maggio - ore 15.30 Città alta “In tour tra i musei - Il museo della civiltà cavalleresca. Cinque date per scoprire il sistema museale della Città di Saluzzo. Info e prenotazioni: musa@itur.it tel. 800 942241.