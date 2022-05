I bambini della Primaria di Spinetta tornano a giocare nel grande cortile della scuola

Il cortile della primaria di Spinetta, frazione dell'Oltregesso di Cuneo, era stato per buona parte dichiarato inagibile, ormai diverse settimane fa, dopo la caduta di un grande ramo staccatosi dall'albero di un parco privato adiacente alla scuola.

Erano intervenuti i vigili del fuoco che, valutata la situazione, avevano deciso di inibire l'area ai circa 70 bambini che frequentano l'istituto Fratelli Castellino. Una questione, sacrosanta, di sicurezza.

Ma perché non provvedere alla potatura degli alberi e garantire, quindi, l'utilizzo della grande area all'aperto, in parte a cemento in parte a prato, ai piccoli studenti? Perché, trattandosi di proprietà privata, non era competenza del Comune, proprietario, invece, della scuola. Gli interessati, più volte sollecitati dall'Ufficio Patrimonio, non avevano mai risposto.

Lo hanno fatto, finalmente, nei giorni scorsi, dopo l'articolo di Targatocn. E i lavori di messa in sicurezza del parco sono iniziati ieri. Già stamattina il cortile era quasi completamente liberato dalle transenne. E i piccoli studenti sono di nuovo tornati a godere di quella grande area, in piena sicurezza.