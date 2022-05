Ciclismo: doppio impegno per Elisa Balsamo e gli altri azzurri in Canada e Germania

Inizia oggi un periodo intenso di gare. Da segnalare infatti il doppio impegno per il gruppo pista che si divide tra Canada e Germania.

Oltre oceano si tiene la seconda tappa della Nations Cup, a Milton al Mattamy National Cycling Centre. Gli atleti guidati dal CT Marco Villa saranno impegnati dal pomeriggio alle 16.30 (orario italiano), fino a domenica.

Si inizia con le qualificazioni della Team Pursuit, oggi, mentre domani le qualificazioni della team Sprint e le finali del Team Pursuit.

Presenti la campionessa del mondo su strada, Elisa Balsamo, Vittoria Bussi, Chiara Consonni, Miriam Vece, Martina Fidanza, Silvia Zanardi e Barbara Guarischi tra le donne. Al maschile: Davide Boscaro, Nicolò Galli, Carloalberto Giordani, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Davide Plebani.

In Germania, a Francoforte nella Lauf Brandenburger SprintCup, invece il gruppo sarà coordinato da Ivan Quaranta.

Da segnalare la presenza in squadra di Matteo Tugnolo, atleta della BMX, che ha dimostrato di avere ottime attitudini per la pista e che verrà impiegato nella Team Sprint come primo frazionista.

A Francoforte sono in gara: Beatrice Bertolini, Alessia Pacalini, Elena Bissolati, Marco Morgante, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Alessandro Sala, Matteo Bianchi, Matteo Tugnolo.