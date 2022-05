“Go-Kart in piazza” a Torre San Giorgio: motori accesi il 28 e 29 maggio

Per tutti gli appassionati, ma anche per i neofiti che desiderano provare l’ebbrezza della velocità, sabato 28 e domenica 29 maggio si terrà l’iniziativa “Go-Kart in piazza”, che offre la possibilità di stare al volante (e ai pedali) di un mezzo professionale nella pista allestita nel piazzale dell’area artigianale di Torre San Giorgio.

Una manifestazione amatoriale, all’insegna di questo sport entusiasmante, che torna per la quinta volta a Torre San Giorgio. L’evento, coordinato dall’associazione Libertas, in collaborazione con il Comune, permetterà di effettuare sessioni di prova con i mezzi disponibili sull’adrenalinico circuito cittadino. In entrambi i giorni il servizio di ristoro è curato da Il Chiosco Bar.

Motori accesi sabato 28 dalle 14 alle 18,30; domenica 29 dalle 9 alle 18.

Il programma prevede due possibili scelte:

- Mini Gran Prix, da 6 a 10 partecipanti; durata: 20 minuti (5 min. prove libere e qualifica – 15 min. di gara); costo: 38 euro

- Noleggio singolo (anche per minorenni, dai 13 anni in su): durata 10 minuti; costo: 24 euro.

La guida e l’utilizzo dei Go-kart sarà consentita solo ai piloti muniti di casco stradale omologato. Si suggerisce l’utilizzo di abbigliamento adeguato. Per informazioni e prenotazioni: 0172-96044 (Supermercato MD).