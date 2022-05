La Lpm Bam Mondovì verso gara-2 della finale Play-off contro Macerata, Veronica Bisconti: "Gara da dentro o fuori, ma noi siamo cariche" (VIDEO)

Quella di domenica sarà l'ultima gara casalinga della stagione per la Lpm Bam Mondovì. Le Pumine di Solforati ospiteranno la Cbf Balducci Macerata in gara-2 della Finale Play-off per la promozione in A1. Dopo gara-1 le Marchigiane di coach Paniconi sono in vantaggio per 1-0, ma domenica la squadra monregalese avrà la possibilità di pareggiare i conti e di portare la sfida alla "bella" di gara-3.

Il PalaManera si prepara a indossare l'abito delle grandi occasioni e tutti i tifosi sono in gran fermento in vista di questa importantissima gara. Ansiose di scendere in campo anche le Pumine, che hanno tanta voglia di riscattare il passo falso subito domenica scorsa. Ai nostri microfoni l'esperto libero Veronica Bisconti, che nella passata stagione vestiva proprio la maglia del Macerata: