Racconigi Cycling Team: nel weekend due gare tra cronometro e strada

Nuovo fine settimana di gare caratterizzato da un doppio impegno per il Racconigi Cycling Team.

Sabato 14 maggio le atlete di patron Silvio Traversa sfideranno le lancette nell'edizione 2022 del “Gran Premio Cronoromanengo”, gara a cronometro organizzata sulle strade lombarde di Romanengo, in provincia di Cremona. Il ritrovo è fissato in via Guaiarini 16, alle ore 11:30, dove sarà collocato anche il traguardo finale, mentre la pedana di partenza sarà installata nella vicina via Roma. Le junior Matilde Ceriello, Camilla Marzanati ed Asia Rabbia dovranno affrontare 12,600 chilometri che non prevedono nessuna particolare asperità dal punto di vista altimetrico.

Domenica 15 maggio le agguerrite ragazze del team manager Claudio Vassallo darranno battaglia nella prima edizione della “Coppa Ristorante Cibus”, abbinata al “Trofeo Autoscuola Dino” ed al “Trofeo Toni Zanon”. La gara riservata alla categoria donne open, organizzativa dall'A.S.D. Ciclistica Adriana Bolzano, andrà in scena sulla distanza totale di 80 chilometri, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 4000 metri, disegnato nella periferia sud della città di Bolzano. Il ritrovo è fissato alle ore 13:00 in punto presso il noto 'Ristorante Cibus', in via M. Curie 13, mentre partenza e traguardo finale sono collocati in via Marco Polo. La bandierina a scacchi, che darà il via ufficiale alla competizione, verrà abbassata alle ore 15:00. L'esperto tecnico piemontese Roberto De Filippo guiderà dall'ammiraglia l'under primo anno Matilde Beltrami e le junior Benedetta Brafa, a podio al “Gran Premio Valle del Ticno” di Galliate (NO), Matilde Ceriello, tra le più forti al “Gran Premio Valle del Ticno”, Camilla Marzanati, Asia Rabbia ed Elisa Roccato, più volte piazzata in 'top ten' in questo primo scorcio di stagione.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CRONOROMANENGO” A ROMANENGO (CR):

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “COPPA RISTORANTE CIBUS - TROFEO AUTOSCUOLA DINO - TROFEO TONI ZANON” A BOLZANO:

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo