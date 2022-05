Luoghi del Cuore FAI, via al censimento dell'edizione 2022: per votare c'è tempo sino al 15 dicembre

C'è tempo da oggi (giovedì 12 maggio) sino al 15 dicembre per proporre e votare i Luoghi del Cuore FAI: proprio oggi in conferenza stampa è stata presentata la nuova edizione dell'omonimo concorso volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico sconosciuto d'Italia.

I vincitori del concorso riceveranno un finanziamento - messo a disposizione da FAI e Intesa Sanpaolo - pari a 50.000 euro per il primo posto, 40.000 per il secondo e 30.000 per il terzo; inoltre, tutti i proprietari e i portatori d'interesse di luoghi con almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno su progetti specifici. Infine, il premio Intesa San Paolo "I Borghi e i loro luoghi" permette di consegnare una cifra pari a un massimo di 20.000 euro - a fronte della presentazione di un progetto specifico - a piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti.

"È uno straordinario esercizio di democrazia che dà potere ai singoli cittadini, chiamandoli alla partecipazione e richiamandoli alla responsabilità che tutti abbiamo, in quanto parte della Repubblica, nei confronti del patrimonio da tutelare e promuovere del nostro Paese, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione e in piena attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118" ha detto in sede di conferenza stampa Marco Magnifico, presidente del FAI.

La scorsa edizione del concorso era stata vinta dalla Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che aveva conquistato la prima posizione a livello nazionale raccogliendo 75.586 voti.

Il concorso "I Luoghi del Cuore FAI" è attivo dal 2003 e, in vent'anni di attività, ha raccolto oltre 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni d'Italia. Finora sono stati sostenuti 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni e in dieci edizioni il numero di voti è cresciuto di oltre il 9.600% (passando dai 24.200 della prima edizione ai 2.353.932 della scorsa, e il numero di luoghi votati di oltre il 393% (da 8.024 a 39.562). Sono oltre 1.500 i comitati spontanei di persone che si sono attivate per proporre luoghi e farli votare.

Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo: "I Luoghi del Cuore non potrebbero che nascere in Italia, il Paese dell’arte e della bellezza. Il fulcro del progetto rimane la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico italiano, uno dei grandi impegni di Intesa Sanpaolo, che oltre ad essere una grande Banca è diventato negli anni un primario operatore culturale del Paese. Non c’è benessere senza cultura. La crisi causata dal conflitto in Ucraina ci insegna che occorre accelerare nella transizione verso le fonti rinnovabili e verso l’autonomia energetica. Il rispetto per l’ambiente, con la consapevolezza che le sue risorse non sono infinite, è uno dei campi di attività del FAI, che lo porta fin nel nome. Anche per questa sintonia, Intesa Sanpaolo lo sostiene con tanta convinzione".

Si può votare tramite moduli stampani nei banchetti di raccolta firme che verranno organizzati da qui a dicembre, oppure sul sito www.iluoghidelcuore.it.