Alba fa il punto sulla bretella tra corso Canale e viale Industria: entro fine mese il progetto definitivo

A che punto è il progetto per la bretella stradale che ad Alba collegherà corso Canale e viale Industria, sottopassando il viadotto della tangenziale poco dopo il Ponte Albertino? Abbiamo fatto il punto con l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio, che su questo importante intervento (vale un investimento da 1.7 milioni di euro: 350mila dalla precedente amministrazione, di cui 150mila utilizzati per la riasfaltatura del ponte Albertino e vari studi, 1.3 milioni dall'attuale amministrazione e 200mila euro dalla ditta Fts per oneri di urbanizzazione) ha portato aggiornamenti: «Il progetto è molto vicino alla sua fase esecutiva. Ci sono alcune criticità da tenere in considerazione, rappresentate in particolare dalla preesistenza di strutture quali il metanodotto e lo scolmatore del Riddone, che interagiscono col tracciato della futura asta stradale».



Il metanodotto sarà spostato, mentre in corso Canale verrà realizzata una rotatoria che immetterà su una strada a doppio senso di marcia, di cui uno che passerà vicino ai piloni della tangenziale. Verrà poi costruito un muro sulla scarpata dell’argine sottostante il viadotto, e ci sarà una seconda nuova rotonda in direzione dei fabbricati in zona Riddone, collegata da una bretella che bypasserà lo scolmatore e arriverà presso il centro delle Poste.



Per la mobilità sostenibile si pensa a una pista ciclabile che si collegherà con quella che in zona Mogliasso porta al Tanaro. Il sogno sarà quella di collegarvi il ponte Albertino per dotare Alba di una via ciclabile importante. Di questa possibilità si sta discutendo con la Regione Piemonte, per trovare almeno una soluzione accettabile e funzionale.



Riguardo alle tempistiche: «Entro fine maggio è prevista la consegna del progetto definitivo agli enti. Entro settembre avremo esecutivo, dopo il nulla osta degli esaminatori, e la gara di appalto da chiudere entro la fine del 2022».