Partono i lavori sulla strada del Colle di Sampeyre

Inizieranno a breve i lavori sulla strada del Colle di Sampeyre. È stata la ditta Costrade ad aggiudicarsi, la scorsa settimana, la gara d’appalto per la messa in sicurezza della strada intervalliva che, su un percorso di 17 chilometri in alta quota, unisce la valle Varaita alla valle Maira.



Due erano le ditte che hanno gareggiato: la Costrade di Saluzzo e la Agrigarden di Torino. Ha vinto la prima praticando un ribasso dello 0,13 sulla base d’asta di 978 mila euro.

“Speriamo di poter procedere il più celermente possibile per arrivare ad avere la strada in buone condizioni per l’estate. Sono convinto – commenta il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone – che questa via di collegamento che ci unisce alla valle Maira scendendo ad Elva e incrocia la strada dei Cannoni sul Colle sia destinata ad avere una crescente rilevanza turistica. Già adesso – osserva - sono tantissimi i ciclisti e i mototuristi che la frequentano”.

Sarà sempre l’impresa Costrade ad eseguire altri interventi che riguardano varie borgate del capoluogo varaitino: il ponte di Rore; la sistemazione delle strade che collegano il capoluogo a Becetto, Dragoniere e Foresto e alla borgata Morero Inferiore.



I lavori, per un importo di circa 84 mila euro, riguardano anche la messa a punto del parcheggio della borgata Graziani.



La scorsa settimana il Comune di Sampeyre, sempre a proposito di viabilità, ha ricevuto un contributo di circa 30 mila euro che verrà destinato alla borgata superiore Puy per la manutenzione della strada e la sistemazione del ponte.