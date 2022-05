A Cortemilia la premiazione de Il Gigante delle Langhe: tutti i vincitori della 20ª edizione

Si è svolta ieri, giovedì 12 maggio, presso il Convento Francescano di Cortemilia, la cerimonia di premiazione della 20ª edizione del Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Il gigante delle Langhe”.

Molti gli ospiti intervenuti all’appuntamento, insieme all’Amministrazione comunale di Cortemilia rappresentata dal sindaco Roberto Bodrito e dai consiglieri Giovanni Destefanis (Cultura) e Marco Zunino (Turismo).

Erano presenti il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il Consigliere della Fondazione CRC Massimo Gula, il direttore della Biblioteca Ferrero di Alba e centro rete del Sistema bibliotecario delle Langhe, Luca Berlinghieri, Monica Monasterolo presidente della sezione piemontese della Associazione Italiana Biblioteche, i dirigenti scolastici Bruno Bruna e Giuseppe Boveri. Ospite speciale Margherita Fenoglio, a rappresentare il Centro studi Beppe Fenoglio, che ha coinvolto il Premio nelle attività celebrative del centenario fenogliano.

A presentare la cerimonia, la coordinatrice e co-ideatrice del Premio Donatella Murtas e Valeria Pelle, giornalista e co-ideatrice del Premio, affiancate da Roberta Cenci, della segreteria del Premio.

La giuria tecnica della sezione narrativa dedicata a Eugenio Pintore, presieduta da Francesco Langella e composta da don Antonio Rizzolo, Rosella Picech, Andrea Franchello e Valeria Pelle, aveva decretato quali finalisti della sezione Francesco D'Adamo (La Traversata, ed. Il Castoro) e Anna Vivarelli (La casa delle meraviglie, ed Feltrinelli) per la fascia di età 7-10 anni, e Marco Erba (Città d’argento, ed Rizzoli) e Giuseppe Festa (I lucci della via Lago, ed. Salani) per la fascia di età 11-14 anni.

Nell’ottobre scorso i volumi sono stati quindi “passati” a una Giuria dei ragazzi, composta da 4.255 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia.

Il 12 maggio, durante la cerimonia di premiazione, le valutazioni espresse dalla Giuria dei ragazzi diffusa sono state sommate a quelle manifestate dagli studenti presenti in sala per decretare i vincitori di questa 20ª edizione del Premio, per la sezione narrativa, da alcuni dedicata a Eugenio Pintore: per la fascia 7-10 anni, il Premio Eugenio Pintore è andato ad Anna Vivarelli con “La casa delle meraviglie”; per la fascia 11-14 anni, il Premio Eugenio Pintore è andato a Marco Erba con “Città d'argento”.

La Giuria tecnica, arricchita dalla collaborazione di Donatella Murtas e Edoardo Borra, ha valutato 74 racconti presentati dai bambini delle scuole primarie di Cortemilia, Feisoglio, Bossolasco, Neive, Monesiglio, Saliceto, Spigno Monferrato e Bistagno, assegnando il primo premio della seconda sezione “I racconti dei bambini”, dedicata a Beppe Fenoglio, alla classe terza della scuola primaria di Bossolasco, per il racconto “Un orto per amico”, che è stato pubblicato, con le illustrazioni di Marco Martis, arricchendo così di un altro volume della collana Le nuove favole – favole a km zero.

Menzione speciale della Giuria è andata al racconto I semi di Dembà della scuola primaria di Feisoglio, mentre il secondo e terzo premio sono stati assegnati rispettivamente alla classe IV della scuola primaria di Neive e a Sara Biestro, un’alunna della classe V della scuola primaria di Monesiglio.

La Giuria della terza sezione, dedicata a Emanuele Luzzati, presieduta da Cinzia Ghigliano e composta da Sergio Noberini, Marco Martis, Donatella Murtas, Rosella Picech e Francesco Langella, ha assegnato la vittoria a Richolly Rosazza, per il volume Tutte storie, Kite edizioni.

Il 13 maggio, al termine di un fitto calendario di spettacoli, laboratori e incontri con gli autori, gestito col supporto tecnico di Giulia La Farina, si è conclusa la “Settimana del Gigante” con un appuntamento dedicato a Beppe Fenoglio, in occasione del Centenario, organizzato in collaborazione con Bianca Roagna, direttrice del Centro studi Beppe Fenoglio.

L’esposizione di illustrazioni “Tutte storie” di Richolly Rosazza, inaugurata al termine della cerimonia di premiazione, resterà visitabile all’interno del Palazzo della Pretura di Cortemilia, gratuitamente fino a giugno, nell’orario di apertura della Biblioteca.

Per info: 0173-81027, info@gigantedellelanghe.it.

I NUMERI

I Sezione Narrativa 7-10 e 11-14 anni Premio Eugenio Pintore

Case editrici italiane coinvolte: 43

Libri arrivati dalle case editrici per concorrere alla finale: 103

Scuole Primarie e Secondarie di I grado partecipanti alla giuria dei ragazzi: 72

Classi coinvolte: 251

Studenti partecipanti alla Giuria dei ragazzi: 4.255

——————————————————————————————————-

II Sezione I racconti dei ragazzi

Scuole Primarie del territorio partecipanti: 10

Testi dei ragazzi ricevuti: 74

——————————————————————————————————-

III Sezione libro illustrato Premio Emanuele Luzzati

Case editrici italiane coinvolte: 29

Albi illustrati arrivati dalle case editrici: 66