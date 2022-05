Torna "Spazzamondo": anche ad Alba cittadini attivi per l'ambiente

Anche Alba aderisce alla seconda edizione di “Spazzamondo! Cittadini attivi per l’ambiente”, sabato 4 giugno in oltre 160 Comuni della provincia di Cuneo, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente.

La raccolta rifiuti abbandonati è promossa e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica.

Per partecipare all’iniziativa basta iscriversi come singoli o in gruppo cliccando sul link: https://spazzamondo.it/?utm_source=newsletter-mensile&utm_medium=email&utm_campaign=Luglio-2018.

C'è tempo fino a martedì 31 maggio.

Partecipando a Spazzamondo! si contribuisce a rendere più pulito l’ambiente nella propria città e si aiuta il proprio Comune a vincere uno dei premi in palio.

Inoltre, a tutti i partecipanti sarà consegnato un kit (fino a esaurimento scorte) con: maglietta, cappellino, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti.

Ad Alba Spazzamondo! è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione col settimanale Gazzetta d’Alba. Insieme all’Amministrazione comunale saranno identificati i punti più opportuni e più adatti da ripulire sabato 4 giugno.