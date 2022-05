Dagli inni militari al jazz: in arrivo a Bra il concerto della Fanfara dei Bersaglieri Arturo Scattini

Sabato 21 maggio alle ore 21 si terrà, in piazza Caduti a Bra, il concerto della Fanfara dei Bersaglieri "Generale Arturo Scattini" di Bergamo. Questa nasce il 28 ottobre 1990 per volontà del suo capo fanfara, bersagliere Virginio Del Prato, e prende la sua denominazione richiamandosi al pluridecorato Generale di Corpo d’Armata Arturo Scattini.

Sin dalla sua costituzione, ha mantenuto una personale struttura organica di gruppo che la differenzia da tutte le altre Fanfare esaudendo le varie richieste solo ed esclusivamente con i propri Bersaglieri, senza dover attingere a musicanti di altri gruppi. Questa scelta, se pur impegnativa, consente a questo gruppo di presentarsi ad ogni tipo di manifestazione con un affiatamento ed una quadratura collaudati con un numero non inferiore ai 30 musicanti, tutti dilettanti.

Al momento è composta da 45 unità ed è quella che ha fatto più incisioni in tutt’Italia nonché l’unica ad avere vinto dei concorsi musicali con orchestre. "Abbiamo girato il mondo, tra America, Germania e Egitto", racconta del Prato. "Tra le nostre uscite internazionali, ricordo la partecipazione alla parata del Columbus Day a New York e una tournée con l’allora Presidente Ciampi a El Alamein, in occasione della storica battaglia svoltosi in quel luogo. A Bra porteremo il nostro vasto repertorio musicale, legato non solo alla marzialità militare, ma anche di livello orchestrale: alterniamo marce bersagliesche a elaborazioni ed arrangiamenti di brani di musica leggera, classica, operistica folk e jazz".

L’attività della Fanfara inizia trentadue anni fa con i ragazzi di leva, quando era ancora attiva la ferma militare. Successivamente sono state fondate, nella sua sede, due scuole per ragazzi. Qui si tengono dei veri e propri corsi musicali gratuiti che partono dalla storia della musica, solfeggio e pratica fino all’uso vero e proprio dell’ottone.

Ricordiamo che, in caso di maltempo l'esibizione si svolgerà presso il Teatro Politeama. Info presso l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172-430185, mail: turismo@comune.bra.cn.it.