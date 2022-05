Dronero: in fiamme un trattore davanti alla farmacia centrale

In fiamme un trattore davanti alla farmacia Centrale di Dronero. È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 13 maggio, tutto nell'arco di pochissimi minuti. A bruciare la parte sotto della cabina, mentre non risulterebbero invece danni al motore.



Accanto al mezzo il proprietario, fortunatamente illeso: "Stavo viaggiando, ero più o meno davanti al comune quando ho sentito uno strano odore e ho visto le fiamme. Ho cercato immediatamente un posto dove potermi fermare".



"Non so com'è potuto succedere, è particolarmente difficile che un trattore prenda fuoco. Le fiamme fanno veramente presto ad espandersi, meno male che me ne sono accorto in tempo. Gentilissimi sono stati il proprietario della ferramenta qui vicino che mi ha dato l'estintore e l'autista del pullman che si era fermato dal teatro a caricare le persone è venuto con il suo ad aiutarmi. Più quasi una decina di secchiate d'acqua".



Grande lo spavento. Sul posto i vigili del fuoco. Alle 14 è giunto il carro attrezzi, a portare via il mezzo.