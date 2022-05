5 film da non perdere sul gioco, scommesse e casinò

Sono tantissimi i film che riguardano il gioco e le scommesse, i più famosi hanno ispirato persino le migliori slot dei casino perché hanno impresso su pellicola scene e immagini iconiche. Da qualsiasi punto di vista provenga l’analisi, il gioco e la scommessa presentano una vasta gamma di prospettive: scommettere su se stessi, su uno sport, nei casi degli horror scommettere sulla propria vita ma anche nei film più deliranti che sembrano proprio una continua puntata sul destino come su un numero.

Ecco quali sono i 5 film sul gioco, scommesse e casino da non perdere.

Febbre da Cavallo

In passato gli ippodromi erano frequentatissimi, oggi basta cliccare su un sito web per scommettere sul cavallo vincente. Questo film racconta in modo ironico il mondo dei Cavallari con Gigi Proietti, Enrico Montesano e tantissime altre maschere in una divertentissima commedia all’italiana. Risate assicurate e profondi spunti di riflessione in uno dei film più iconici sulla scommessa e il gioco.

Choose or Die

Film d’horror prodotto da Netflix con una colonna sonora straordinaria realizzata da Liam Howlett, la mente dei Prodigy. Qui il gioco si trasforma in un casino mortale dove i protagonisti si trovano a scommettere contro se stessi, mettendo gli affetti, le sofferenze fisiche e psichiche, la propria stessa vita, su una roulette del dolore che fino alla fine terrà alta la suspense nella pellicola. Un film da non perdere per diverse ragioni e soprattutto per la grafica, gli effetti speciali sono un continuo richiamo agli anni ’80 ma sono realizzati con la tecnologia contemporanea.

Una Notte da Leoni

A realizzare gli effetti speciali in questo film ci pensano i protagonisti che vivono un weekend a Las Vegas che si trasforma in una fitta trama delirante e sempre più grottesca. Nella pellicola appare persino Mike Tyson perché i quattro scalmanati arrivano a rubare la sua tigre personale, che il campione di boxe tiene innocentemente in giardino. In questo film tutto è un gioco e ogni azione corrisponde a una scommessa contro l’incolumità degli stessi protagonisti che ne combinano di tutti i colori. È una pellicola divertente, esagerata e delirante, che ha dato vita a una saga di tre film, tutti di qualità.

Paura e Delirio a Las Vegas

Il Dr Gonzo e Raoul Duke partono per Las Vegas imbottiti di sostanze psicotrope di ogni genere. La prima scommessa è proprio contro il proprio corpo che per tutta la durata del film dovrà essere capace di reggere e smaltire qualsiasi tipo di droga, di conseguenza, succede di tutto ma non mancano gli spunti di riflessione.

Casinò