Acquistare online conviene? Consigli per una esperienza sicura

Se oggi gli e-commerce sono triplicati è anche grazie al nuovo concetto di acquisto online. La capacità di ogni utente nell’individuare un prodotto, saldi e strategie per risparmiare si è così tanto sviluppata da aver abbracciato tutte le fasce di età.

Contrariamente a quanto si pensa, non si acquista online solo per comodità (potendo ricevere a casa la merce) ma anche per un trattamento il più delle volte personalizzato. A fronte di questo, la problematica legata alla sicurezza è ampiamente discussa. Le transazioni non protette su siti non certificati potrebbero essere oggetto di truffa, per rubare dati sensibili e soldi dal conto.

Scopriamo insieme come acquistare online, in maniera totalmente sicura.

Acquistare online in sicurezza: i consigli degli esperti

Acquistare online è diventata una operazione giornaliera, normale e molto facile. La maggior parte delle aziende ha aperto un negozio sul web, offrendo ai clienti una ricca vetrina di prodotti e modalità di pagamento a seconda delle necessità.

Per agire in sicurezza non bisogna essere dei maghi del web, tanto meno ricorrere a delle strategie particolari. Si tratta solo di utilizzare buon senso, attenzione al sito con la quale si vogliono fare affari e utilizzare sistemi di pagamento molto sicuri. Tra i vari consigli da mettere subito in pratica evidenziamo:

Se non si è mai usato il web per fare acquisti, la prima volta è meglio recarsi al negozio fisico e valutare l’oggetto di persona. In altri casi, riferirsi agli e-commerce specializzati internazionali così da avere uno staff a disposizione per il customer care;

Ci sono alcuni siti che mettono insieme una ricerca mirata per comparare i prezzi. Tuttavia è opportuno comprare solo da negozi certificati, e-commerce internazionali o shop realmente conosciuti diffidando dagli altri;

I metodi di pagamento devono essere vari a disposizione dell’utente. Diffidare da chi chiede solo la carta di credito e non permette di usare carte prepagate o sistemi di sicurezza come PayPal o Satispay. Alcuni di questi garantiscono inoltre un risparmio aggiuntivo come il codice sconto per ottenere 5 € gratis su Satispay . Sicurezza, risparmio e un modo per non farsi ingannare dai negozianti disonesti;

Una attenzione particolare ai siti web che non mostrano i dati del negoziante. Al fondo della pagina o nella sezione “contatti” devono essere presenti i contatti – indirizzo e partita IVA. Una mossa furba è controllare la veridicità dell’azienda e anche le recensioni che si possono trovare sul web.

Quando non si trovano dati e opinioni sul negoziante, ci sono dei siti che offrono la possibilità di di conoscere la reputazione del sito. Leggere le opinioni di chi ha acquistato è certamente uno dei modi certi per valutare sicurezza, affidabilità e serietà.

Un altro passo da fare è informarsi sulle regole per il diritto di recesso. Tutti gli e-commerce permettono di restituire i prodotti acquistati, con regole diverse e costi che possono cambiare a seconda del servizio offerto. Ovviamente, una azienda seria ha un call center a disposizione (telefono – mail o chat) per chiamare e fare tutte le domande per una esperienza positiva.