Confronto tra i migliori web host in Italia

Affinché un sito web funzioni correttamente e faccia in modo che il cliente vi rimanga il più a lungo possibile, dipende da elementi fondamentali come il tempo di caricamento e la sicurezza. Due aspetti che dipendono dal modello di hosting stipulato e che Google valuta molto positivamente.

Ma quali sono i migliori web host in Italia? Se volete ospitare il vostro sito web su un web hosting in Italia, prendete nota dei risultati di questo confronto e valutate quale si adatta meglio alle vostre esigenze.

Che cos'è l'hosting?

Per hosting si intende il servizio di hosting di un sito web o di una pagina web, ovvero il luogo in cui vengono memorizzati tutti i contenuti che fanno parte di un sito web, nonché la posta elettronica ad esso appartenente.

L'hosting fornisce l'indirizzo dove un sito web, un negozio online o un blog saranno ospitati, oltre a consentirne la creazione, l'espansione e la manutenzione. Un progetto per il quale l'hosting facilita l'archiviazione di immagini, video, database e tutte le risorse necessarie.

Elenco dei migliori hosting in Italia

Ecco una lista delle migliori strutture di accoglienza in Italia al momento.

Siteground

Si tratta di uno dei fornitori di spazio web con la migliore disponibilità al momento, con cifre vicine al 100%. Offre numerose funzionalità, è facile da usare e molto intuitivo. Secondo il sito specializzato in hosting www.mondohosting.it , Siteground è una delle migliori opzioni per l'hosting del vostro sito web.

Hostinger

Hostinger offre anche prestazioni elevate, con piani di hosting molto completi e con tutte le funzionalità necessarie per iniziare. Ha tre piani e tutti includono Wordpress e diversi sistemi di gestione dei contenuti (CMS).

Keliweb

Questa azienda calabrese offre un'interessante varietà di servizi di gestione web per professionisti e servizi di web hosting. Dispone inoltre di un team ad alte prestazioni in grado di offrire servizi e prodotti digitali di qualità.

Serverplan

Serverplan vanta 20 anni di esperienza nel mondo digitale e offre hosting di alta qualità a prezzi molto convenienti. Per fare questo si avvale di un team di professionisti competenti e di soluzioni innovative ed efficaci.

VHosting

VHosting è specializzata nella fornitura di hosting per professionisti e aziende che necessitano di hosting condiviso e soluzioni CMS che forniscono server virtuali. Danno grande importanza alle prestazioni e all'utilizzo ottimale dei piani contrattuali.

Perché dovrei scegliere un buon hosting per il mio sito web?

In sostanza, perché investire in un hosting di qualità è una delle chiavi del successo di qualsiasi progetto online. Per scegliere un hosting adatto alle esigenze del vostro sito web, dovrete seguire i seguenti passi:

● Valutate le prestazioni del vostro hosting attuale e confrontatele con quelle dei siti web dei vostri concorrenti. È l'unico modo per scoprire se il tempo di caricamento o la sicurezza, tra gli altri aspetti, sono ciò di cui avete davvero bisogno per posizionare il vostro sito web in cima alle classifiche.

● Confrontate prezzi e caratteristiche e scegliete l'hosting più adatto a voi per il successo del vostro progetto.

● Chiedete consiglio ai professionisti.