Ridefinire uno spazio visuale nell'era di Instagram

È forse un mantra che ricorre in tutte le culture: tutto ritorna. Tutti coloro che seguono i corsi e ricorsi delle tendenze nel settore dell’arredamento d’interni, avranno notato come da qualche tempo in qua si stia assistendo ad un ritorno della carta da parati, con una particolare predilezione per motivi di chiaro stampo vintage. Ovviamente questo è in parte dovuto alle ciclicità tipiche nel campo delle tendenze: gli elementi decorativi della decade che ci ha preceduto ci sembrano datati mentre allo stesso tempo gli stilisti cercano con zelo nella libreria figurativa del passato per trovare elementi da rivisitare e a cui dare nuovo lustro. Questa ciclicità spiega però solo in parte la ragione per cui i motivi degli anni Settanta, che sembravano abbandonati nel dimenticatoio, sono ora tornati ad essere di grande tendenza. Occorre tenere in considerazione come quello sia stato il decennio nel quale l’arte figurativa ha forse osato di più, con colori e motivi “out there” e non certo concepiti per rimanere discreti sullo sfondo. Questa espressività grafica si abbina in modo perfetto con l’era dominata da Instagram in cui viviamo al momento,

Stiamo infatti vivendo in un'epoca estremamente visiva, dove ognuno di noi si aspetta di vedere replicata nella propria vita quotidiana la stessa perfezione a cui ci hanno abituato le immagini patinate pubblicate da influencer con i loro interni immacolati su Instagram e Pinterest.

Questo è ancora più notabile per locali pubblici come bar, ristoranti, boutique o reception di alberghi. In questi spazi avere angoli “instagrammabili” è divenuta una componente di marketing essenziale se si vuole cavalcare l’onda dei social media sperando di essere “taggati” dai clienti ed ottenere dunque pubblicità gratuita per la propria attività. Molti locali “hipster” tengono ormai conto di questo fattore già a livello progettuale e pianificano angoli “perfetti per lo scatto”, con lo sfondo adeguato e la luce naturale migliore, per garantirsi pubblicità virale.

Questa necessità di creare uno spazio decorativo in grado di attirare l’attenzione sta però diventando un’esigenza anche per gli interni di case private, dato che il desiderio di replicare la perfezione visuale di Instagram è una molla che spinge all’emulazione. Esistono tanti modi per creare un look attrante e “speciale, l’acquisto di un pezzo di modernariato piazzato in modo adeguato o una scelta oculata di mobilio di design sono ottimi esempi. Nulla è però più efficace ed economico della carta da parati di design quando l'obiettivo è quello di creare uno spazio suggestivo e memorabile. Una carta da parati vintage con un motivo di grandi dimensioni in grado di stupire, specialmente se pensato per evidenziare una sola parete, può aiutare a definire un luogo più di qualsiasi altro strumento decorativo disponibile nell'arsenale del designer d’interni.