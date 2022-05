Trading criptovalute a costo zero con l'exchange crypto Cryptosmart

Lo sapevi che da oggi è possibile fare trading senza commissioni? Ebbene sì: la nuova piattaforma exchange Crypto tutta italiana ha lanciato una promozione vantaggiosa che permette di fare trading a costo zero. Prima di parlare di questa offerta, ecco una breve panoramica su questa nuova realtà made in Italy.

Cos’è CryptoSmart

CryptoSmart è una giovane azienda creata da un gruppo di imprenditori italiani che ha deciso di creare una piattaforma alla portata di tutti. Oggi chiunque, anche i meno esperti del settore, possono vendere, acquistare e depositare criptovalute e aderire a tanti altri servizi molto interessanti. La piattaforma exchange è italiana al 100% e ha sede a Perugia. Essa consente ai propri clienti di acquistare e vendere le più importanti “criptovalute” come Bitcoin ed Ethereum, ma anche Polkadot, Dogecoin, Litecoin, Cardano, Mana, LRC, Link e Compound.

Vale la pena citare il loro servizio di staking che permette di ottenere guadagni passivi grazie al modello Proof of Stake. Cryptosmart utilizza il modello proof-of-stake perchè è molto più vantaggioso del vecchio modello Proof of Work (non ecologico e complicato). Con questo sistema, i partecipanti possono mettere in gioco le loro criptovalute per avere la possibilità di convalidare nuove transazioni, aggiornare la blockchain e guadagnare una ricompensa.

E che dire dell’innovativo servizio CSPay? Quest’ultimo permette alle aziende di farsi pagare dai clienti in criptovalute. Una volta ricevuto il pagamento, le criptovalute vengono convertite istantaneamente in euro. Grazie a questo servizio le aziende possono massimizzare il loro fatturato!

CryptoSmart permette anche (per la prima volta) di usare le monete virtuali per fare acquisti nell’economia reale. Basta infatti acquistare le gift card presenti sulla piattaforma.

Trading online senza commissioni

Il trading online si è diffuso negli ultimi anni. Milioni di persone comprano e vendono asset finanziari, valute e materie prime sui mercati per ottenere guadagni. Per effettuare queste operazioni è tuttavia necessario pagare le commissioni commisurate all'entità delle compravendite.

Con CryptoSmart puoi pagare Zero Commissioni! In che modo? Attivando la promo Trading Commissioni Zero! Per accedere all’offerta devi solo registrarti al loro sito (gratuitamente) e pagare una piccola somma una tantum (59 euro).

Per un periodo di 12 mesi, potrai acquistare e vendere crypto senza pagare le commissioni. Trascorso l'anno, le ulteriori operazioni effettuate dal trader prevedranno il pagamento delle commissioni come da piano standard aziendale. Attenzione però: l’offerta scade il 30 giugno, perciò non aspettare troppo! Si tratta di un’occasione irripetibile.

La commissione di 59 euro una tantum è addebitata all'atto del primo versamento dell'utente. Da quel momento e per 12 mesi, nessuna commissione sarà addebitata sui volumi transati. Scaduta la promozione, si torna al piano commissionale standard.