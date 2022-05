Mondovì, candidato consigliere ritira la candidatura per un video hard finito in rete

Dimissioni per un candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative di Mondovì.



A rinunciare alla corsa elettorale è stato Marco Fenoglio, 46 anni, artigiano, in lista con l'Udc, nella coalizione di centro destra, causa un video erotico, diffuso in rete, in cui sarebbe stato ripreso a sua insaputa.



Il filmato sarebbe già stato rimosso da Internet, ma fermare immagini e video diffusi in rete e nelle chat privare non è così semplice. Intanto l’interessato ha sporto denuncia alla Polizia postale.



Nessun illecito, si tratta infatti di un fatto di vita privata che ha però contribuito a scaldare gli animi a Mondovì, in piena campagna elettorale. Nessun commento da parte del candidato sindaco Enrico Rosso, all'oscuro dei fatti, come il resto della coalizione.



Il candidato consigliere intanto ha rinunciato alla propria candidatura.