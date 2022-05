Domenica in Granda per il sottosegretario all'agricoltura Centinaio

Nella giornata di domenica 15 maggio sarà presente in Provincia di Cuneo il Sottosegretario all'agricoltura Gian Marco Centinaio.



Il programma prevede, oltre ad alcune visite ad aziende locali, la presenza alla 23a edizione di Quintessenza a Savigliano (h. 11), un pranzo a Mondovì presso la bocciofila del Ferrone e un incontro con gli agricoltori e con i referenti dei consorzi irrigui a Cuneo in frazione Spinetta la sera (h. 20.30).



"L'agricoltura è il settore trainante della Granda - commenta il Segretario provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio - e proprio per questo ringraziamo per la presenza il sottosegretario Centinaio, volendo partire da questo settore per la campagna elettorale delle amministrative. Un punto di forza della nostra economia che dobbiamo preservare, affrontando e risolvendo le problematiche impellenti, quali quelle derivanti dall'emergenza idrica tutt'ora in corso: proposte e investimenti che serviranno per le future generazioni".