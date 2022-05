Elezioni amministrative: i nomi in lista con Centro per Cuneo

Si è composta ufficialmente la lista che il gruppo consigliare di maggioranza Centro per Cuneo presenterà alle elezioni amministrative del capoluogo. A sostegno, ovviamente, della candidata sindaco Patrizia Manassero.

In lista diversi attuali consiglieri comunali e assessori (o ex assessori) come Cristina Clerico, Silvano Enrici, Umberto Fino, Maria Luisa Martello, Luca Pellegrino, Gabriella Roseo e Luca Serale (quest'ultimo per qualche settimana in lizza nientemeno che per la carica di candidato sindaco e, in caso di vittoria della coalizione, vicesindaco).



Flavia Barbano

Mattia Bertaina

Yessica Cappellino

Assunta Cervo

Cristina Clerico

Vincenzo Colucci

Piergiuseppe Costantino

Paolo D'Angelo

Mirella Dalmasso

Davide Dalmasso

Francesco Doglio

Silvano Enrici

Valter Fantino

Gabriele Farina

Umberto Fino

Serena Garelli

Elia Gerbaudo

Ettore Grosso

Alma Hajredini

Maria Luisa Martello

Marco Meineri

Concetta Niutti

Vincenzo Pellegrino

Monica Pellegrino

Luca Pellegrino

Loredana Renaudo

Maria Laura Risso

Monica Heidi Rosano

Gabriella Roseo

Luca Serale

Mauro Trebini



Si voterà nella giornata di domenica 12 giugno.