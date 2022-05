Fratelli d’Italia prima lista presentata a Mondovì: i candidati

In questo periodo che precede le elezioni amministrative, in programma il 12 giugno prossimo, l’attività per la composizione delle liste a sostegno è febbrile. Per poter ottemperare a tutte le richieste derivanti dal complesso apparato burocratico occorre serietà, organizzazione e lavoro.



Così, il Circolo di Mondovì e del monregalese di Fratelli d’Italia è soddisfatto di comunicare che quella di Fratelli d’Italia è la prima lista ufficialmente depositata presso il Servizio elettorale a Mondovì, in vista delle prossime amministrative in città.



La presentazione è avvenuta in mattinata, a testimonianza della qualità del lavoro svolto e della buona organizzazione messa in campo, in stretta sinergia con l’entusiasmo e la voglia di fare dei candidati, che ha consentito di rientrare abbondantemente nelle scadenze imposte.



Fratelli d’Italia, in occasione delle elezioni amministrative a Mondovì, viaggerà compatto assieme agli altri partiti di Centro-destra a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso.



La lista di Fratelli d’Italia a Mondovì

Sarotto Claudio, 65 anni, medico;

Cicalini Martina, 29 anni, giornalista;

Costamagna Domenico, 72 anni, agente assicurativo;

Costin Gabriela, 43 anni, mediatore culturale e Oss;

Di Bono Massimo, 63 anni, medico chirurgo pediatra;

Fantini Giulia, 33 anni, commerciante;

Frigerio Raffaella, 51 anni, avvocato;

Gavoci Nikolin, 30 anni, manager;

Gioia Loredana, 50 anni, commerciante;

Nasso Antonio, 63 anni, imprenditore edile;

Pallavidino Roberto, 55 anni, titolare azienda impianti termici;

Parracone Igor, 46 anni, impiegato;

Pulitanò Rocco, 62 anni, ingegnere industriale;

Schena Nicola, 31 anni, consulente finanziario;

Spadavecchia Giovanni, 53 anni, manutentore;

Torre Franca, 69 anni, pensionata, già cancelliere.