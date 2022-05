I candidati consiglieri comunali a Cuneo Ameglio e Fierro al dibattito sulla Costituente della Sinistra

Venerdì 20 maggio ore 21 presso la Sala Falco della provincia di Cuneo in Corso Dante 41, serata di dibattito sul necessario processo di una Costituente della Sinistra, tanto a livello locale quanto nazionale, per dare rappresentanza alla maggioranza delle persone che sono per la pace e contro tutte le guerre, a favore di una transizione ecologica ed energetica, a favore di un sistema economico che metta al centro i bisogni della maggioranza e non dell'1% più ricco che ha continuato ad arricchirsi prima con la pandemia e adesso con la guerra.



Va in questo senso la costituzione alla Camera dei Deputati del gruppo ManifestA (comprendente Rifondazione Comunista e Potere al Popolo).



Parteciperà al dibattito Angelo d'Orsi, professore di storia del pensiero politico e promotore dell'appello. Dialogheranno con lui Lorenza Ameglio e Nello Fierro, candidati consiglieri della lista Cuneo per i Beni Comuni. Organizzano il circolo ARCI Rosa Luxemburg e il CIPEC (Centro per l'Iniziativa Politica E Culturale).