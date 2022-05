Elezioni - A Savigliano corrono in 200. Tutti i nomi dei candidati [ELENCO]

Ultime ore concitate per la chiusura delle liste e la presentazione dei programmi. A Savigliano si gioca una delle sfide più aperte. Saranno quasi 200 i consiglieri che correranno a sostegno del, ciascuno il proprio, candidato a primo cittadino.

In terra saviglianese la partita è a quattro. Tra Giulio Ambroggio (sindaco uscente), Antonello Portera (già candidato a sindaco nel 2017 e consigliere di minoranza), Gianfranco Saglione (già assessore alla Cultura nelle giunte Soave tra il 1995 e il 2004 e presidente di Oasi Giovani) e Gianluca Zampedri (commercialista, Presidente del collegio sindacale di Alpiacque, revisore dei conti per la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e dirigente dell’Unione Sportiva Dilettantistica Savigliano Calcio).

14 LISTE E 196 CANDIDATI AL CONSIGLIO



In totale sono 14 le liste che corrono per l'election day del 12 giugno per totale di 196 nomi.



Ambroggio vede il sostegno di due liste con 32 candidati in campo (16 per “La nostra Savigliano”, 16 per “Saviglianesi Democratici”).



Portera chiude con quattro liste e una squadra di 60 componenti (16 per “Amici di Savigliano”, 12 per “Progetto per Savigliano”, 16 per “Noi X Savigliano”, 16 per “Nuova Civica”).



Quattro liste anche per Saglione e 57 candidati (16 per “Impegno per Savigliano”, 11 per “Innovazione per Savigliano”, 16 per “Partito Democratico”, 14 per “Savigliano Domani”).



E quattro liste anche per Zampedri con 47 papabili ( 12 per “Risvegliamo la città”, 12 per “Lega”, 12 per Fratelli d’Italia, 11 per Forza Italia/UDC).

Riportiamo di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, i nomi di tutti i componenti della varie liste.



********************



CANDIDATO A SINDACO: GIULIO AMBROGGIO





COALIZIONE "GIULIO AMBROGGIO SINDACO"



LISTA "LA NOSTRA SAVIGLIANO"



Susi Bedino

Ajet Bregu

Aldo Comina

Cristina Lucia Cordasco

Maria Costanza Cravero

Paola De Rosi

Gioele Donalisio

Davide Gerbaldo

Renato Giubergia

Antonio Iannelli detto Iano

Abdelkader Moukhlesse

Antonino Rimbici

Antonio Scommegna

Pierangelo Secci detto Piero

Petra Senesi

Barbara Zingaro

LISTA "SAVIGLIANESI DEMOCRATICI"

Gennaro Calabrese

Edilio Camera

Giuseppe Castronovo detto Pino

Elisabetta Cifani detta Betty

Valerio D'Alessandro

Alberto Deideri

Dalila Dell'Amura

Vincenzo Figlioli

Marco Gandino

Marina Grosso

Najia Izem

Michele Lovera

Liljana Margo

Barbara Rinero

Sergio Saimandi

Carmelino Valenti

********************



CANDIDATO A SINDACO: ANTONELLO PORTERA







COALIZIONE "PORTERA SINDACO



LISTA "AMICI DI SAVIGLIANO"



Anna Maria Balansino

Olga Barale

Matteo Bertola

Simone Brunetti

Sara Cappa

Rocco Ferraro

Luciano Gandolfo

Anna Giordano

Elisabetta Giovanniello

Luca Groppo

Piero Gullino

Roberta Isaia

Gloria Monasterolo

Valter Nicoletti

Vincenzo Pallonetto

Francesco Villois

LISTA "PROGETTO PER SAVIGLIANO"

Massimo Actis

Giuseppe Bartolomeo Arese

Elvira Bertola

Dario Bonavia

Federica Brizio

Gianluca Conte

Maria Rosa Lo Vetere

Diego Pancaldo

Alberto Pettavino detto "Alby"

Daniela Marina Piras

Piergiorgio Rubiolo

Pasquale Zagaria

LISTA "NOI X SAVIGLIANO"

Angela Abbate

Clotilde Ambrogio

Bruna Bassetti

Cristina Botta

Arianna De Sero

Demetrio Fortuna

Roberto Giorsino

Federica Gozzarino

Pasquale Iannuzzi

Tiziana Claudia Longo

Marin Ejlli

Cristiana Prone

Sergio Tesio

Piermatteo Testa

Alessandro Todeschelli

Viviana Vassallo

LISTA "NUOVA CIVICA"



Bartolo Abrate

Mauro Allasia

Maria Grazia Bergese

Nadia Bianco

Valentina Di Fiore

Silvia Garaventa

Mattia Giordana

Claudia Giorgis

Leonard Lanfranca

Valter Lembo

Filippo Mulassano

Alessia Pronello

Eleonora Racca

Nicolò Sandrone

Armando Vanotto

Pietro Vivalda

********************

CANDIDATO A SINDACO: GIANFRANCO SAGLIONE









COALIZIONE "SAGLIONE SINDACO"



LISTA "IMPEGNO PER SAVIGLIANO"

Silvana Barbero

Corrado Bedogni

Rosalba Belmondo

Vania Antonella Bianco

Dario Bonamico

Ramona Elena Bronzi

Alberto Calvo

Ester Colombero

Giovanni Costadone

Fiorenza Cravero

Dario Gabutti

Marco Lijoi

Klodjan Rina

Maria Carmela Scaffidi

Simonetta Vacotto

Stefano Villosio

LISTA "INNOVAZIONE PER SAVIGLIANO"

Giorgio Baravalle

Clara Cassina

Giuseppe Leone

Matteo Migliore

Simone Mina

Stefania Nicolino

Ivan Re

Jennifer Sardi

Sandra Somale

Corrado Turco

Vincenzo Villois

LISTA "PARTITO DEMOCRATICO"

Elisa Aimo

Vilma Bressi

Giacomo Calcagno detto Jack

Guido Chiesa

Renata Cortassa

Alessandra Frossasco

Beatrice Fruttero

Maria Teresa Giachino Amistà

Marta Guerra

Serena Mariano

Daniele Moiso

Sergio Mondino

Davide Sasia

Paolo Tesio

Paolo Trucco

Antonino Varvarà

LISTA "SAVIGLIANO DOMANI"

Ezio Bainotti

Davide Barberis

Giacomino Berteina

Guido Fiorito

Flavia Franco

Massimo Gonalla

Martino Grindatto

Francesco Malaspina

Alessandra Martorelli

Luca Meinardi

Alessandra Mina

Rossana Rastelli

Giuseppe Rubatto

Giorgia Seliak

********************

CANDIDATO A SINDACO: GIANLUCA ZAMPEDRI







COALIZIONE "ZAMPEDRI SINDACO"



LISTA RISVEGLIAMO LA CITTA'





Dimitrij Abram

Roberto Abrate

Francesca Airaldi

Roberto Baretta detto "Bubi"

Maurizio Bertaina detto "Morris"

Ivan Chiarlo

Marisa Margherita Daniele

Alessandro Fervier detto "Fervi"

Giorgia Fervier

Raffaele Libertini detto "Libe"

Maria Rita Occhipinti

Luca Scotta

LISTA "LEGA SALVINI PIEMONTE"

Fabrizio Allasia

Giovanni Ferrero

Roberto Fornasero

Francesco Galatà

Andrea Gaviglio

Guido Lenta

Emanuela Martini

Antonio Olocco

Laura Perrone

Marco Racca

Anna Santo

Benvenuta Tripolino in Gagliasso

LISTA "GIORGIA MELONI PER ZAMPEDRI SINDACO - FRATELLI D'ITALIA"

Paola Amodio in Buttieri

Federica Baggio

Martina Boglione

Emanuele Bossolasco

Claudio Cuteri

Maurizio De Lio detto "Lillo"

Elena Giovenale

Alessandro Giuliano

Maurizio Occelli detto "Ux"

Christian Panero

Gian Mario Testa

Giuseppe Tomasiello

LISTA "FORZA ITALIA - UNIONE DI CENTRO"