All'oratorio Sant'Antonino di Bra l'incontro "La misura dell’amore è… custodire la parola"

Sabato 21 maggio, nell’oratorio Sant’Antonino di Bra, si terrà l’incontro intitolato "La misura dell’amore è… custodire la parola". Un incontro dedicato alla coppia, pensato per offrire un tempo di sosta, di riflessione, ascolto, confronto e preghiera in due.

Aiutate da un’altra coppia e alla luce del Vangelo, per le coppie che parteciperanno sarà un’occasione per guardare all’amore che le lega e nutrirlo.

L’appuntamento è nell’oratorio Sant’Antonino, in vicolo Sant’Antonino, a Bra (Cn), dalle 15 alle 18,30.

Per questioni di spazio non sarà possibile accogliere anche i bambini. Per partecipare sono richiesti la prenotazione, e l’uso della mascherina.

Prenotazioni entro giovedì 19 maggio scrivendo a Chiara e Luca a casa.santantonino@gmail.com

https://sites.google.com/view/casasantantonino/home?authuser=0