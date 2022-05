Gli studenti scoprono la bellezza del dono e della solidarietà al Salone del Volontariato di Cuneo [FOTO]

Il mondo del Volontariato protagonista oggi a Cuneo, in piazza Foro Boario, dove tantissimi ragazzi hanno incontrato le associazioni del territorio.

E' la prima edizione del Salone, pensato per far incontrare i giovani e il volontariato cittadino.



L’appuntamento – organizzato dal CSV Società Solidale e dalla Consulta provinciale studentesca in collaborazione con il comune di Cuneo (assessorati Pari Opportunità e Servizi Educativi e Scolastici) - è in corso dalla mattina di oggi: sono presenti 36 realtà del territorio con i loro stand, che stanno facendosi conoscere dai circa 500 ragazzi coinvolti, per farli appassionare al mondo del servizio e del dono.

L’idea del Salone del volontariato nasce quando la Consulta Provinciale Studentesca, commissione volontariato, ha contatto il CSV di Cuneo per realizzare un evento promozionale che permettesse di promuovere ai giovani le associazioni del territorio. La proficua collaborazione che si è instaurata è stata essenziale per entrambi i soggetti coinvolti: ha permesso al CSV di venire a contatto con la comunità giovanile, il bacino da cui attingere per i volontari di domani, e alla consulta di collaborare con una realtà strutturata, essenziale per organizzare un evento di questo tipo.