Calcio: ridotta di dieci mesi la squalifica di Lys Gomis

E' stata ridotta la squalifica di Lys Gomis, portiere 32enne del Genola (Seconda Categoria Girone F), che era stato fermato dal giudice sportivo fino al 13 ottobre 2023.

La corte sportiva d’Appello territoriale ha decurtato la pena di circa dieci mesi, fino al 31 dicembre 2022.

Gomis era stato squalificato dopo la partita di campionato con il Langa Calcio, per "condotta gravemente violenta, ingiuriosa e minatoria nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in una volontaria ed ingiustificata aggressione fisica nei suoi confronti."

Provvedimento fin da subito contestato da giocatore e società che hanno inoltrato ricorso. Gli organi di giustizia hanno optato per la riduzione della squalifica:"dalla disamina degli atti di gara, in effetti, non emerge che la condotta posta in essere dal giocatore Gomis abbia provocato dolore all’arbitro, sebbene rappresenti sicuramente una condotta violenta“