Calcio Serie D: domenica si gioca l'ultima di campionato, il programma

Ultimi 90 minuti di passione nel girone A di Serie D. Domenica pomeriggio è infatti in programma la 38^giornata del campionato regolare, i cui risultati determineranno la classifica finale e la relativa griglia playoff e playout.

Il Fossano, opposto al già salvo Asti, attende di sapere la sua avversaria nello spareggio playout. Verosimile l'incrocio con il Ticino che fa visita alla Sanremese: in caso di sconfitta della squadra novarese e contemporanea vittoria dei blues il Fossano giocherebbe i playout davanti al proprio pubblico. Rischia anche il Vado (impegnato in casa con il Sestri), risucchiato nei playout in caso di arrivo a pari punti con Asti e Ticino.

Ultimo sforzo per il Bra che fa visita alla Caronnese. I giallorossi cercano i tre punti per l'ultimo assalto alla zona playoff mentre si chiuderà con la sfida casalinga contro l'Imperia il tribolato campionato del Saluzzo di Briano.

Fischio d'inizio alle ore 16.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Caronnese-Bra: Stefan Arnaut di Padova

Casale-Ligorna: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Fossano-Asti: Fabrizio Pacella di Roma 2

Gozzano-Chieri: Andrea Mazzer di Conegliano

Lavagnese-Borgosesia: Mauro Stabile di Padova

Novara-Derthona: Simone Moretti di Firenze

Pont Donnaz-Varese: Ilaria Bianchini di Terni

Saluzzo-Imperia: Fabio Franzo' di Siracusa

Sanremese-Ticino: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Vado-Sestri Levante: Senthuran Lingamoorthy di Genova

LA CLASSIFICA A 90 MINUTI DALLA FINE

Novara 82 (Promossa in Serie C), Sanremese 74 (ai playoff), Casale 63 (ai playoff), Città di Varese (60 ai playoff), Hsl Derthona 55, Caronnese 53, Chieri 52, Bra 52, Sestri Levante 51, Borgosesia 49, Gozzano 48, PDHAE 48, Asti 47, Vado 47, Ligorna 47, Rg Ticino 44, Fossano 41 (ai playout), Imperia 30 (retrocesso in Eccellenza), Lavagnese 30 (retrocessa), Saluzzo 18 (retrocesso)