Ciclismo, Nations Cup: l'Italia di Elisa Balsamo subito al top

Nella notte si è chiusa la prima giornata della Nations Cup che si svolge a Milton, in Canada presso il Mattamy National Cycling Centre.

Nel Team Pursuit l’Italia ottiene un ottimo primo posto con le donne (Barbara Guarischi, Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza) con il tempo di 4’:17”:552 davanti ad Australia 4’:21”.126, USA e Canada.

Un bilancio di giornata di tutto rispetto con gli azzurri che hanno dimostrato di essere un gruppo competitivo nonostante le assenze di alcuni nomi di primissimo piano.

Il CT Marco Villa, commenta così le gare direttamente dal Canada: “Abbiamo chiuso delle belle prove, con ottimi tempi, in un torneo di alto livello. Con il quartetto femminile una vittoria merita. Rispetto a Glasgow, dove erano presenti Elisa Balsamo e Chiara Consonni, ci sono stati 3 nuovi innesti come Martina Fidanza, Barbara Guarischi e Silvia Zanardi. Questo dimostra che contiamo su un buon gruppo che può avere grosse ambizioni. Stesso discorso per il settore maschile dove addirittura nessuno del quartetto era stato impegnato a Glasgow, quindi anche per loro un buon inizio e si affiancano ai Campioni Olimpici e Mondiali”.