Corsa in montagna: a Prosto di Piuro i Campionati Italiani Individuali e di Società allievi e cadetti, i cuneesi in gara

Domenica 15 maggio a Prosto di Piuro (SO) in palio i titoli italiani, individuali e di società, della corsa in montagna delle categorie allievi e cadetti. Tanti i piemontesi (e cuneesi) in gara.

In campo maschile da segnalare Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), al via nella categoria allievi, dopo che lo scorso anno si era aggiudicato il titolo italiano cadetti. In gara per l’Atl. Saluzzo Francesco Mazza, che può puntare al podio. Per la Pod. Valle Varaita saranno al via, sempre tra gli allievi, Stefano Bagnus e Tommaso Mattio, mentre l’ASD Dragonero schiera, tra gli altri, Tommaso Olivero e Francesco Civallero. Da seguire anche Amorin Gerbeti per la Pod. Buschese, i portacolori dell’Atl. Pinerolo Jacopo Pelissero e Gilberto Ferrando, e dell’Atl. Pinerolo Gabriele Laurenti e Giovanni Bardelli, Alessandro Rollone invece sarà al via per il Genzianella e Marco Santini per l’Atl. Alessandria.

Nella categoria cadetti, in gara per la Pod. Valle Varaita Matteo Bagnus e Daniele Mattio, Lorenzo Laratore per l’Atl.Saluzzo, Gabriele Gattino per la Sisport, Pietro Einaudi e Nicolò Giorgi per l’Atl. Susa Adriano Aschieris, Stefano Perardi per Canavese 2005, Stefano Pazzinetti con Luca e Matteo Rollone per il Genzianella.

Al femminile tra le allieve da seguire Benedetta Brugiafreddo (Pod. Valle Varaita) con Anna Delfino (Pod. Buschese), Arina Radu (Atl. Saluzzo), Giulia Gattino (Sisport), Alessia Pozzi con Letizia Guenza e Gaia Calcini per il Genzianella.Nella categoria cadette infine su tutte da seguire Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo), vincitrice della prima prova del campionato regionale di categoria, e Silvia Signini (Bugella Sport). Per la Pod. Valle Varaita da seguire Ester Mattio e Matilde Garelli, Alice Nazario per la Pod. Buschese, Alice Gastaldi per l’Atl. Roata Chiusani, Alice Roccia per Atl. Susa Adriano Aschieris, Chantuek Na Savoldelli e Teresa Bianchetti per il Genzianella.